«Beatrice Egli ist der ‹gewalttätigste Act›»

Am 28. Februar steigen in Luzern die Swiss Music Awards 2020. Im KKL werden nicht nur Betonklötze an die erfolgreichsten Acts des Jahres vergeben, es läuft auch – Überraschung! – Musik. Und zwar von Weltformat.

Capaldi singt an den SMA «Someone You Loved» – der meistgespielte Song der Schweizer Radios 2019. (Quelle: Youtube/Lewis Capaldi)

Unter anderem singt der schottische Superstar Lewis Capaldi (23), der nicht nur für seine gigantische Stimme, sondern auch für seinen grandiosen Humor bekannt ist. Darum haben wir ihm Bilder von zehn nominierten Schweizer Musikerinnen und Musikern gezeigt und ihn gebeten, doch mal zu raten, in welcher Kategorie sie einen Preis bekommen könnten.

Seine treffsicheren Analysen gibts oben im Video!

Das Online-Voting läuft nach wie vor. Noch bis am 13. Februar kannst du auf SwissMusicAwards.ch für deine Favoritinnen und Favoriten abstimmen.

20 Minuten ist Medienpartner des Events und wird live aus Luzern berichten.

(shy)