Sarah Connor ist mit neuer Single zurück

Vier Jahre ist es her, seit Sarah Connor ihr letztes Album «Muttersprache» herausgebracht hat. Nun ist sie mit neuer Musik zurück: Mit «Vincent» releaste die 38-Jährige am Freitag den ersten Song aus ihrem neuen Album «Kraftwerk», das am 31. Mai erscheinen soll.

Umfrage Wie findest du «Vincent»? Gefällt mir rundum gut!

Den Klang mag ich jetzt nicht so, aber die Message ist super.

Gar nicht mein Ding. Wars auch noch nie.

Ich war früher voll Sarah-Connor-Fan – aber das hier geht gar nicht.

Bisher mochte ich ihre Songs nicht. «Vincent» hat aber was.



Einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Single gab Sarah bereits am Donnerstag. Auf Instagram veröffentlichte die Vierfach-Mama ein Video, in dem sie unter der Dusche eine kleine Kostprobe trällert.



«Vincent», die neue Single von Sarah Connor.

Was hinter der neuen Single steckt und wer eigentlich Vincent ist, erfährst du im Video.



