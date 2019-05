«Diese Player machen die Competition kaputt»

In einer neuen Reportage des Y-Kollektivs wurde enthüllt, wie Deutschrapper sich angeblich in die Charts hacken lassen. Durch manipulierte Streaming-Zahlen soll ein künstlicher Hype entstehen. Im rund 20-minütigen Video wird behauptet, dass auch die fünf aktuell erfolgreichsten Deutschrapper bei ihren Klickzahlen nachgeholfen haben.

Was denken Schweizer Rapper dazu? Wir haben nachgefragt.

LCone

«Mich erstaunt das nicht. Es gibt immer Leute, die faken. Das ist in der heutigen Zeit leider so. Manche wollen halt einfach den easy Weg gehen und versuchen, die fehlenden Skills damit zu kompensieren, Geld reinzubuttern.

Ich finde das scheisse und schade. Das schmälert die ehrliche, harte Arbeit, die wir Rapper machen. Wir Rapper und Musiker, die sich die Klicks erkämpfen. Ausserdem macht es den Competition-Charakter des Hip-Hop kaputt – man misst sich. Der Erfolg liegt in den Skills. Wenn da jetzt andere Player mitspielen, die einfach viel Geld haben, dann macht das die Competition kaputt.»

Ivorrie

«Es wird doch schon seit eh und je gesagt, dass es in der Hip-Hop-Industrie nicht mit rechten Dingen zugehe. Daher glaube ich sofort, dass gewisse Artists oder Managements da die Finger im Spiel haben und manipulieren. Und es wäre dumm, zu glauben, dass das in der Schweiz nicht existiert. Ich meine, warum denn nicht?

Ich selbst finde: Wer sich so einen Namen gemacht hat, lügt sich selbst an. Wenn man das tun möchte und sich dabei wohlfühlt, nur zu.»

Das ist zwar unfair, jedoch sollte das nichts an den eigenen Plänen und Träumen ändern. Das Leben ist nicht immer gerecht – so auch die Musikindustrie. Wer trotzdem weitermacht und es irgendwann mal nach oben schafft, kann sich auf die Schultern klopfen!»

Landro



«Die beste Musik sollte am meisten Aufmerksamkeit bekommen – und nicht diejenigen Leute, die am meisten Geld investieren. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nicht jeder Künstler sofort unter Generalverdacht steht. Schliesslich sind es immer noch einzelne Künstler und Label, die solche Methoden anwenden.

In der Schweiz ist so etwas kaum vorstellbar. Es gab schon Einzelfälle von unbekannten Künstlern, die haben damit jedoch eher einen Imageschaden statt einen Hype kreiert. Die Schweizer Musikszene ist überschaubar genug, um so etwas frühzeitig zu bemerken und zu verhindern.»

