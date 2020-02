So klingt Billie Eilishs Bond-Song

Billie Eilish ist die jüngste Künstlerin, die je einen Titelsong für die James-Bond-Filme schreiben und aufnehmen durfte. Um 1 Uhr Schweizer Zeit hat die 18-Jährige nun ihren Song «No Time To Die» veröffentlicht.

Den Song schrieb Billie Eilish zusammen mit ihrem Bruder Finneas O'Connell. «Es fühlt sich völlig verrückt an, ein Teil dieser Sache zu sein», sagte die junge Sängerin Anfang des Jahres. An den kommenden Brit-Awards am 18. Februar wird Billie Eilish den Song live performen.

Bond-Trailer «No Time To Die»



Die offizielle Twitter-Seite von James Band schaltete zudem einen mit dem Song unterlegten Trailer auf:

“No Time To Die” by @billieeilish – the theme song for the 25th James Bond film is OUT NOW. Billie will perform the song at the 2020 @BRITs on 18 Feb accompanied by @FINNEAS, @HansZimmer and @Johnny_Marr #NoTimeToDie #Bond25 https://t.co/9myEfUVLsi pic.twitter.com/XVBPUbKYvk