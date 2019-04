So klingt die neue Single von Avicii

Beinahe ein Jahr ist es her, seit der Star-DJ Avicii am 20. April 2018 gestorben ist. Der schwedische Superstar wurde nur 28 Jahre alt. Wenige Tage vor seinem Todestag wurde seine neue Single «SOS» veröffentlicht. Als Gastkünstler ist der Soul-Sänger Aloe Blacc zu hören. Er wurde unter anderem mit einem Song «I Need a Dollar» berühmt und ist auch schon bei Aviciis Hit-Song «Wake Me Up» zu hören.

Die neue Single handelt von den psychischen Probleme, mit welchen Avicii zu kämpfen hatte. Daraufhin weisen Zeilen wie «Can you hear me, SOS – help me put my mind to rest» («Kannst du mich hören, SOS –Hilf mir, meinen Kopf zu beruhigen») oder «I don’t want to be seen in this shape I’m in, I don’t want you to see how depressed I’ve been» («Ich möchte nicht in dieser Verfassung, in der ich gerade bin, gesehen werden, ich möchte nicht, dass du siehst, wie depressiv ich bin»).

«Tim», das neue Album von Avicii, soll schliesslich am 6. Juni erscheinen. Es war zum Zeitpunkt seines Todes bereits beinahe fertiggestellt.

(doz)