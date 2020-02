Lo & Leduc teilen Fotos von ihren Anfängen

Heute Abend endet das Voting für die 13. Swiss Music Awards. Auf ihren Social-Kanälen gehen die Nominierten noch einmal auf Stimmenfang – insbesondere in der Kategorie für den «Best Live»-Award legen sich die Acts ins Insta-Zeug.

Lo & Leduc haben eine Charme-Offensive mit Viral-Potenzial gestartet und haben in den vergangenen Stunden Pics aus 13 Jahren Bandgeschichte geteilt. Büne Huber postet Fotomontagen von sich in verschiedensten Digital-Versionen. Und Hecht haben sogar aufwändige Videos produziert, um die Leute zum Voten zu bringen.

Machen die letzten Stimmen heute noch den Unterschied? Es dürfte bei den drei sehr populären und doch recht unterschiedlichen Bands eine enge Entscheidung werden.

Auf Swissmusicawards.ch kannst du noch bis heute Mitternacht voten, in allen Kategorien ausser «Best Hit». Der Schweizer Übersong des vergangenen Musikjahres wird in einem Live-Voting während der Show am 28. Februar gewählt.

