So viel sahnte Cardi B für ihre 40-Minuten-Show ab

Der Auftritt am Openair Frauenfeld war für Cardi B (26) ein Quickie. So lief ihr Schweiz-Besuch ab:

Donnerstag: 4 Uhr

Es ist Mitternacht nach US-Ostküstenzeit, wo die Rapperin lebt (in Atlanta und New York, mehrheitlich). Cardi feiert in den Geburtstag ihrer Tochter Kulture, die ein Jahr alt geworden ist. Es war gleichzeitig der Abschiedsmoment – kurz darauf hiess es: Abflug nach Zürich.

Donnerstag: 5 Uhr

Cardi flog im Privatjet ein. In der Luft wandte sie sich an ihre Schweizer Fans: Sie sei krank. Doch die Rapperin versorgte sich mit den notwendigen Medikamenten und konnte ihre Show problemlos abliefern.

Donnerstag: 15 Uhr

Cardi macht Mini-Sightseeing in Zürich. Am Bürkliplatz freut sie sich über die Schwäne. «Ich will auch so einen!»

Donnerstag: kurz vor 21 Uhr

Die Rapperin ist schon gestylt für die Bühne. Sie nimmt sich Zeit für einen Insta-Live-Talk und knipst ein paar Selfies.

Donnerstag: 23.45 Uhr

Endlich Showtime. Cardi B steht für rund 40 Minuten auf der Bühne.

Freitag

Cardi fliegt zurück in die USA. Im Flieger macht sie Werbung für ihre neue Single mit Ed Sheeran (28) und Camila Cabello (22). Und jetzt steht noch die richtige Geburi-Party für Kulture an.

Insgesamt dürfte der US-Rapstar ziemlich genau 24 Stunden in der Schweiz verbracht haben.

Und wie viel Cash hat sie dabei verdient?

Wie viel Cardi B für ihre Frauenfeld-Show bekommen hat, hat sie via Instagram gleich selber verraten. Am Donnerstag postete sie eine Liste, auf der zu sehen ist, was sie für jeden Auftritt den Festival-Sommer hindurch kassiert. Für den Kurz-Gig in der Ostschweiz sind es

Pro Minute Showtime sind das rund 22'000 Franken. Es ist die höchste Gage, die sie diesen Sommer an den Festivals einsackt. Mit dem Veröffentlichung ihrer Einnahmen wollte Cardi klar machen, warum sich eine eigene Tour für sie finanziell nicht lohne.

Zu aufwändig und somit zu teuer sei eine Stadion-Tour. Mit den Festival-Gigs kommt sie auf eine weit höhere Gewinnmarge. Auch wenn die Rapperin den Post schnell wieder gelöscht hat: Die Zahlen sind längst ins Netz gesickert.

Wie viel sie bei ihren übrigen Europa-Konzerten verdient hat, siehst du oben in der Bildstrecke.

Was haben die anderen Acts gekostet?

Das «Lyrics» -Magazin hat sich die Mühe gemacht, alle Frauenfeld-Acts nach Gagen einzuschätzen. Neben Cardi B ist auch Travis Scott (28) im Bereich von einer Million pro Konzert anzusiedeln.

Ingesamt dürften die Veranstalter für die Auftritte des gesamten Line-ups über vier Millionen Franken investiert haben.Und das sind nur die Gagen – ohne Spesen und Extra-Aufwände wie Catering. Eine Rechnung, die bei drei Tage vollem Haus locker aufgeht, für alle.

