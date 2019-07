So war das Gurtenfestival 2019

Umfrage Warum liebst du das Gurtenfestival? (Keine Mehrfachnennungen möglich, du musst dich entscheiden.) Wegen der Stimmung.

Wegen des Line-ups.

Wegen der gemütlichen 2er-Iglu-Zelte.

Wegen des Auf- und Abstiegs.

Wegen des Güsche-Humpens.

Ich bin nicht objektsexuell, ich liebe darum keine Dinge. Auch keine Festivals, nein.

Es war so schön! Nach vier Tagen purer Festival-Freude mit Lo & Leduc, Patent Ochsner, Rosalía und Twenty One Pilots auf den Bühnen und bester Stimmung unter den Besuchern lassen wir die 2019er Ausgabe des Gurtenfestival in unserem Video-Rückblick noch einmal Revue passieren. Für alle, die dem Wochenende vielleicht schon ein bisschen nachtrauern – und dem Montag noch nicht ins Gesicht blicken wollen.

(20M)