So war die erste Schweizer Show der Jonas Brothers

Sie schwebten ins Hallenstation

Umfrage Warst du früher Fan von «Camp Rock»? Was heisst hier bitte früher? Immer noch!

Klar! Ich konnte den Soundtrack in- und auswendig.

Was ist «Camp Rock»?

Ugh, ich habs so was von gehasst.

Nö, damit konnte ich nicht viel anfangen. .



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Schweizer Fans der ersten Stunde mussten lange warten, um das Pop-Rock-Trio live zu erleben – 15 Jahre um genau zu sein. Diesen Donnerstag war es nun soweit: Auf ihrer «Happiness Begins»-Tour legten die drei Brüder Kevin (32), Joe (30) und Nick (27) einen Stop im Zürcher Hallenstadion ein.

Sie wurden von knapp 15'000 kreischenden Fans empfangen, als sie auf einer Schwebebühne mit ihrem Song «Rollercoaster» aus dem neuen Album die Show eröffneten.

Ihre Zürcher Show vor über 10 Jahren platze

Während des Konzerts verriet Nick seinen Schweizer Fans auch, wieso die JoBros noch nie zuvor hier aufgetreten sind: «Vor über zehn Jahren hätten wir in Zürich ein Konzert geben sollen. Leider wurde ich krank und wir konnten nicht spielen», so der Sänger und Gitarrist.

Auch bedankte er sich für die «unvergessliche Nacht» und liess das Publikum wissen, dass er und seine Brüder hoffen, bald wieder hierhin zurückzukehren. Die drei zelebrieren ihre erste Schweizer Show anschliessend auf der Bühne mit Shots.

Die Setlist war bunt durchmischt

Sowohl Nostalgiker der frühen 2000er-JoBros, als auch Fans die erst mit dem neuesten Album «Happiness Begins» dazugestossen sind, kamen während des Konzerts dank der breit aufgestellten Setlist auf ihre Kosten.

So spielten die drei nebst ihrer erst kürzlich veröffentlichten Single «What A Man Gotta Do» etwa auch «Play My Music» aus dem Soundtrack des Disney-Streifens «Camp Rock», oder über zehn Jahre alte Hits wie «SOS» und «Year 3000».

Besonders abgegangen ist das Publikum beim Mega-Hit «Cake By The Ocean» von Joe Jonas' Band DNCE. Auf «Sucker» warteten Fans bis zum Schluss – die Jonas Brothers beendeten ihre Show mit dem groovy Comeback-Song (siehe Video oben).

Ihre Vergangenheit war grosses Thema

Kinderstars kämpfen als Erwachsene oftmals mit ihrem Heranwachsen im Rampenlicht. Den Jonas Brothers wird es wohl ähnlich gehen. Die ehemaligen Disney-Stars scheinen ihre Vergangenheit zumindest in ihrer «Happiness Begins»-Tour zu thematisieren: Während Pausen sind an der grossen Leinwand Filmaufnahmen zu sehen, in denen sie als Erwachsene ihrem jüngeren Ich begegnen. Und mit ihm Frieden schliessen.

Auf der Bühne war viel los

Die Jonas Brothers können im Gegensatz zu anderen erfoglreichen Boybands nicht tanzen. Damit auf der Bühne trotzdem genügend los ist, fahren sie auf ihrer Tour beim Bühnenbild schwere Geschütze auf.

Passend zum Titel «Burn It Up» schoss etwa im Sekundentakt so viel Feuer aus dem Bühnenboden, dass es gar auf den hintersten Sitzplätzen des Hallenstadions heiss wurde. Während «Cake By The Ocean» waren riesige grelle Luftfiguren und eine Menge Konfetti angesagt.

(zen)