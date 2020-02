2019 streamte jede Person in der Schweiz 1400 Songs

Jeder Schweizer hat letztes Jahr 1400 Songs gestreamt

Umfrage Wie hörst du Musik? Hauptsächlich über Streamingdienste – Platten und CDs kaufe ich aber dennoch ab und zu.

Ich kaufe und downloade sie online von Plattformen wie iTunes.

Am besten klingt Musik doch auf Vinyl-Schallplatten!

CDs sind mein Lieblings-Tonträger.

Nur digital – meist über Streaming.



Der digitale Musikmarkt boomt. Grund dafür ist der Erfolg der Streamingdienste. So wurde vergangenes Jahr in der Schweiz ganze 12 Milliarden Mal gestreamt.

Das heisst: Jede in der Schweiz wohnhafte Person hat sich 2019 durchschnittlich über 1400-mal auf Streaming-Plattformen wie Spotify einen Song angehört (also wenn jede Schweizerin und jeder Schweizer Musik streamen würde – was ja nicht der Fall ist).

Während die Umsätze aus dem Download-Geschäft wie schon die Jahre zuvor gesunken sind, haben jene aus Audio- und Videostreaming um 26 Prozent zugenommen. Sie machen nun 68 Prozent des Schweizer Musikmarktes aus – fast doppelt soviel wie die Downloads in ihrem Rekordjahr 2012.

Streaming macht es den hiesigen Musikern schwer

Obwohl der Schweizer Musikmarkt vergangenes Jahr das stärkste Wachstum seit 1999 verzeichnete, bringt der Erfolg der Streamingdienste auch Herausfordeurngen für hiesige Labels und Künstler mit sich.

«Mit den neuen Abo-Modellen ist praktisch das gesamte Weltrepertoire für die Musikfans so leicht wie nie zuvor abrufbar, wodurch der Konkurrenzdruck steigt», so Lorenz Haas, Geschäftsführer der IFPI Schweiz.

Ausserdem würden viele Anbieter keine Schweizer Acts in ihre Playlists aufnehmen. Das mache es den hiesigen Musikern schwer, sich auf den Plattformen zu behaupten.

Der Vinyl-Hype ist vorbei

Der Umsatz von physischen Tonträgern wie CDs sinkt schon seit Jahren und machte 2019 in der Schweiz nur noch 19 Prozent des Musikmarkts aus.

Die einzige Ausnahme waren bisher Vinyl-Schallplatten, die in den vergangen Jahren ein kleines Comeback erlebt haben. Dieser Hype schien letztes Jahr jedoch auch vorbei zu sein: Der Umsatz stagnierte.

(zen)