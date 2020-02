Zeigt Loco Escrito heute seine neue Freundin?

1. Schreibt Loco Escrito SMA-Geschichte?

Der Latin-Sänger mit kolumbianischen Wurzeln ist mit seinem Song «Punto» für den «Best Hit»-Award nominiert und hat diesen Preis bereits 2019 für «Adiós» abgestaubt.

Das macht den Zürcher zum ersten Act in der 13-jährigen Geschichte der Swiss Music Awards, dem zweimal hintereinander der «Best Hit»-Triumph gelingen kann. Dieser Preis ist übrigens der einzige, dessen Gewinner live während der Show per Publikumsvoting bestimmt wird.

2. Was hat Loredana geplant?

Die Swiss Music Awards sind der erste grosse Event im deutschsprachigen Raum (im November war sie an den MTV Europe Music Awards in Sevilla, wo sie als «Best Swiss Act» ausgezeichnet wurde), an dem die kosovo-albanische Rapperin teilnimmt.

Sie ist nicht nur zweifach nominiert («Best Female Act» und «Best Breaking Act»), sondern performt auch ein Medley ihrer Hits auf der Bühne. Was dürfen wir von ihrem Auftritt erwarten? Mit wie vielen Bodyguards schreitet sie über den roten Teppich? Wird sie eine Sonnenbrille aufhaben? Wir! sind! so! gespannt!



Neben Loredana stehen auch Bligg, Lewis Capaldi und Justin Jesso auf der SMA-Bühne. (Video: Invideo/20 Minuten)

3. Wem fährt Hazel Brugger an den Karren?

Die Zürcher Comedian ist für ihre trockenen Sprüche und ihre spitze Zunge bekannt. Im Vorabinterview gelobte die diesjährige Moderatorin der SMA aber, niemanden zu heftig in die Pfanne zu hauen: «Ich werde einem Musiker, der sich mega über einen Preis freut, sicherlich nicht eine Torte ins Gesicht schmeissen.»

Trotzdem sagt sie: «Es gibt schon Leute, die man ohne Samthandschuhe anfassen kann.» Und SRF, das die Awardshow produziert und live überträgt, lässt auf Anfrage ausrichten, dass Hazel für ihren Host-Job eine Carte Blanche bekommen hat – theoretisch ist also alles möglich.



Hazel plaudert über ihre anstehende SMA-Moderation. (Video: Swiss Music Awards/20 Minuten)

4. Welche Pärchen haben auf dem roten SMA-Teppich ihr Liebes-Outing?

Letztes Jahr zeigte sich Luca Hänni an den Swiss Music Awards zum ersten Mal mit seiner Freundin Michèle Affolter , die Liebe war noch ganz frisch. Darum hoffen wir dieses Jahr ebenfalls auf Pärchen-Premieren.

Loco Escrito zum Beispiel ist neu vergeben. Seine Freundin zeigte er bislang nur stark verhüllt:



Vielleicht krönt aber auch Loredana ihren Auftritt an den SMA mit einem Liebes-Outing. Im Herbst trennte sie sich von ihrem Ehemann Mozzik, seither wird sie aufgrund von Insta-Posts immer wieder mit Deutschrapper Zuna in Verbindung gebracht.

Bligg hat sich noch nie mit der Mutter seiner vor zwei Wochen geborenen Tochter Vivienne gezeigt – möglicherweise holt er das jetzt nach? Auch Stefanie Heinzmann hatte noch keinen öffentlichen Auftritt mit ihrem Freund.

Und wer weiss, vielleicht sind DJ Antoine und Beatrice Egli längst nicht mehr single und lassen sich an der Preisverleihung erstmals mit ihren neuen Gspusis ablichten, damit sie gleich professionelle Pärchenfotos haben.

5. Egalisieren Patent Ochsner den Nemo-Rekord?

2018 räumte Rapper Nemo unglaubliche vier Swiss Music Awards ab und stellte damit einen neuen Rekord auf. Wie der Bieler damals ist die Berner Mundart-Truppe Patent Ochsner heuer in vier Kategorien nominiert.

Wenn die Band in allen gewinnt, zieht sie mit Nemo gleich. Emotionale Sieger-Interviews wie 2018 darfst du dann jedoch nicht erwarten – Büne Huber and the Gang spielen am Freitag und Samstag im ausverkauften Stadtsaal Zofingen und können nicht in Luzern sein. Aber vielleicht facetimen sie ja rein?



Das grosse Siegerinterview nach Nemos 2018er SMA-Triumph. (Video: 20 Minuten)

6. Bedankt sich Luca Hänni tanzend für seine Preise?

Ebenfalls nominiert und abwesend ist ESC-Luca, da er aktuell in Köln um den «Let's Dance»-Pokal tanzt. Da die Show live ausgestrahlt wird, ist es gut möglich, dass Luca direkt aus dem RTL-Studio zugeschaltet wird – falls er «Best Male Act» oder «Best Hit» (oder beide!) gewinnt.

7. Wer setzt ein Fashion-Statement?

Auf dem roten Teppich lassen sich nicht nur neue Freundinnen und Freunde besonders publikumswirksam inszenieren, sondern auch Fashion-Statements setzen. Zur Erinnerung darum hier nochmals die drei wichtigsten Style-Momente der 2019er-Awards:

Nemo – zum ersten Mal mit blonden Haaren!



Bastian Baker – zum ersten Mal mit Hut!



Baschi – zum ersten Mal mit furzenden Schuhen!



8. Torpediert das Coronavirus den Event?

In der Schweiz wurde erst bei einigen wenigen Personen das Coronavirus nachgewiesen. Die Durchführung der Swiss Music Awards stehe darum aktuell nicht auf der Kippe, wie die Veranstalter auf Anfrage von 20 Minuten mitteilen.

«Das Organisationskomitee der Swiss Music Awards beobachtet die Ausbreitung des neuen Coronavirus mit grosser Aufmerksamkeit und richtet sich nach den Richtlinien des Bundesamts für Gesundheit», so das Statement.

Und weiter: «Sollte sich die Situation verändern und sollten die Behörden Massnahmen verfügen, werden diese durch die Swiss Music Awards aktiv unterstützt, denn die Gesundheit der Gäste ist für den Veranstalter von höchster Bedeutung.»

