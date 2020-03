So nice war unsere zweite «Bliib dihei»-Insta-Party

Nach dem durchschlagenden Erfolg der Premiere hat 20 Minuten am Freitagabend eine zweite «Bliib dihei»-Party geschmissen.

Umfrage Wie findest du Ausgang daheim? Ich habe eine richtig gute Zeit!

Es ist nicht das Gleiche wie im Club, macht aber erstaunlich Spass.

Na ja, mal schauen, was der Abend bringt.

Nicht meins. Ich chille einfach und schaue aber gern eurem Livestream zu.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Diesmal haben wir unsere Leserinnen und Leser sowie die Instagram-Community während drei Stunden vor allem mit Clubsound bespasst, damit auch in der Isolations-Stube Tanzflächen-Feeling aufkommt. Zum perfekten Club-Erlebnis gehören zwar auch kühle Drinks mit saftigen Preisen, das können wir via Insta-Live aber nicht bieten – wir arbeiten jedoch mit Hochdruck an diesem Feature.

Dominique spielt wieder Klavier

Fürs Musikalische waren diesmal die DJs Cruz, Muri und Mimmo zuständig – und Tamy Glauser mit Dominique Rinderknecht alias Tamynique.

Im Talk mit Host Stefan vom 20-Minuten-Social-Team verrät das DJ-Paar, wie es die unfreiwillige Zuhause-Zeit nutzt: «Wir meditieren gerade sehr viel.» Und Dominique fügt an: «Ich habe wieder mit dem Klavierspielen angefangen. Ich hatte 13 Jahre lang gespielt, dann 13 Jahre Pause gemacht und bin nun wieder dran.»

Kenny hat Protein-Shakes durch Bier ersetzt

Zwischen den DJ-Sets schalteten sich immer wieder bekannte Gesichter in den Instagram-Livestream. Model und SNTM-Host Manuela Frey verriet, dass sie gerade das Gitarrespielen lernt und das Treppenhaus des 38 Etagen starken New Yorker Wolkenkratzers, in dem sie wohnt, als provisorisches Gym nutzt.

Ex-Bachelorette Andrina Santoro und ihr Auserwählter Kenny vermissen den Ausgang gar nicht so, meinten sie. Und: Das Fitnesstraining falle momentan eher schlank aus. «Wir haben die Protein-Shakes durch Bier ersetzt», so Kenny.

Janosch geniesst die Zwangspause

Auch Ex-Bachelor Janosch Nietlispach geniesst die aktuelle Zwangspause, sagte er, weil er so nicht mehr auf jeder Hochzeit tanzen müsse. Er wünscht sich sowas nun jährlich – einfach nicht unbedingt in Kombi mit der Corona-Pandemie.

Social-Media-Star und Ex-GNTM-Kandidatin Sara Leutenegger demonstriert oben im Video derweil ihren liebsten Dancemove, wenn sie im Ausgang ist (auch im «Ausgang zuhause»): die Apfelpflückerin.



Und hier sind die Highlights der ersten «Bliib dihei»-Livekonzert-Sause mit unter anderem Crimer, Luuk und Baba Shrimps. (Video: 20 Minuten/Tamedia)

(shy)