Taylor Swift kehrt mit Selflove-Song zurück

Seit 2017 gab es von Taylor Swift (29) musikalisch nichts Neues zu hören. Über Wochen hinweg heizte sie aber auf Instagram die Spekulationen um neue Musik an – und tatsächlich: Die 29-Jährige veröffentlichte um Mitternacht auf den 26. April ihre neue Single namens «ME!», die sie zusammen mit Brendon Urie (32), dem Leadsänger von Panic! At The Disco, aufgenommen hat.

Umfrage Wie gefällt dir «ME!»? Taylors dunkler Sound hat mir besser gefallen.

Super! Ich habe die alte Taylor vermisst!

Ich mag Taylor Swifts Musik generell nicht.

Mir gefällt alles, was Taylor Swift releast.

Kann man hören, muss aber nicht sein.



Gegenüber dem Sender ABC erklärte Swift, in ihrer neuen Single gehe es darum, «deine Individualität zu akzeptieren und sie wirklich zu feiern» – der Song solle Leute dazu bringen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen.



Taylor Swift mit ihrer neuen Single «ME!»

Ihre Fans sind total aus dem Häuschen und schreiben auf Twitter, was am neuen Swift-Song so toll ist. Dabei haben manche ganz genau hingeschaut.

Dieser Fan hat alle Hinweise gesammelt und meint nun: «Wir sind nicht verrückt! Alles macht jetzt Sinn!»



Keine Spur vom dunklen «Reputation»-Sound, in «ME!» geht es wieder farbenfroh zu und her.



Dieser User scheint ebenfalls eine neue Swift-Ära zu ahnen.



Brendon Urie singt mit Taylor Swift? So ganz kann es dieser Nutzer nicht glauben.



Brendon Urie.... on a Taylor Swift song...? pic.twitter.com/tiDRXk2PAC — 𝕾𝖕𝖎𝖈𝖞 𝖊𝖒𝖔 𝖒𝖊𝖒𝖊 (@ThyArtIsMemes) April 26, 2019

Dass «weniger ist mehr» für Taylor nicht gilt, ist spätestens nach «ME!» klar.



On @taylorswift13 new #ME video:



Director: Taylor, what special effects do you want?



Taylor: yes.



🙃 — That Harvard Girl (@amberawade) April 26, 2019

Eine treffende Beschreibung: Das Video ist eine Kombination aus «Charlie und die Schokoladenfabrik», «Der Zauberer von Oz» und «Mary Poppins».



The ME! mv is like a combination of willy wonka and the chocolate factor, the wizard of oz and mary poppins omg alll things magical that made up my childhood. 😭💖 #TaylorSwiftTONIGHT @taylornation13 @taylorswift13 pic.twitter.com/ZVnye5658L — anu (@redligion) April 26, 2019

«Taylor Swift macht super catchy Songs, die alle nerven (aber insgeheim hört man sie doch gern).» Dem können wohl viele zustimmen ...



taylor swift is back to making super catchy songs that will annoy everyone but make them secretly enjoy it AND I AM HERE FOR IT #MEOutNow pic.twitter.com/PHlyR5Bs4b — carlo | ME! (@carlomontesa) April 26, 2019

Taylor Swift ist wie «Game of Thrones»: Nie, was man erwartet – aber was man braucht.



Taylor Swift is like Game of Thrones. Never what I expected but what I needed. #taylorSwiftTONIGHT #TaylorSwiftApril26th — Cari L (@Tiny_Dancer4784) April 26, 2019

Dieser Fan erklärt: «Taylor Swifts Songs sind nicht nur Musik – es ist ein Erlebnis. Sie hat vielleicht nicht die besten Vocals und Arrangements, aber ihre Songs sind Geschichten, die sich wie die unseren anfühlen.»



We have to understand that Taylor Swift's songs aren't just music, it's an experience. TS may not have the best vocals and arrangements, but her songs are stories -- stories that allow a feel of shared existence, shared feelings. TS succeeds bc her stories feel like ours too. — Rogie Vasquez (@819rogie) April 26, 2019

(afa)