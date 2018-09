Was wird Eminem darauf antworten?

Gut acht Monate nach «Revival» veröffentlichte Eminem Ende August völlig überraschend sein zehntes Album «Kamikaze». In den 13 Songs teilt der selbsternannte Rap-Gott über 46 Minuten lang gegen einige seiner Kollegen aus. Mit einem Disstrack macht Eminem aber wieder einmal mehr als deutlich, dass man sich mit ihm besser nicht anlegen sollte.

In «Not Alike» wettert der 45-Jährige gegen seinen jüngeren Kollegen Machine Gun Kelly. Grund für die verbale Attacke: Ein Tweet von Kelly aus dem Jahr 2012, in dem der Rapper aus Houston sich über Eminems Tochter Hailie Jade Scott (22) äusserte. Wir zeigen, wie es überhaupt zum Streit zwischen den beiden kam, und warum die Stimmung gereizter ist denn je.

Die Timeline des Super-Rap-Beefs:

1. Ein Tweet mit Konsequenzen:

Im Jahr 2012 veröffentlichte Machine Gun Kelly einen Tweet, in dem er erklärt, wie heiss er die damals 16-jährige Tochter von Eminem findet. «Ok, ich habe gerade ein Foto von Eminems Tochter gesehen. Und ich muss sagen, sie sieht verdammt heiss aus. Ich meine es in der respektvollsten Art und Weise, weil Eminem der König ist.»

2. Die Rückmeldung à la Eminem:

Slim Shady selbst fand den Tweet aber gar nicht witzig und soll Machine Gun Kelly schon damals auf die Respektlosigkeit angesprochen haben. Scheint alles nicht gefruchtet zu haben – denn nun releaste Eminem den Track «Not Alike» auf seinem neuen «Kamikaze»-Album. Darin macht er MGK klar, mit wem er sich angelegt hat.

In dem Track rappt er etwa: «Dieser kleine Sch****lutscher (…), macht einen auf tough, und nimmt Feature mit Nina auf.

(...) Und ich rede mit dir, obwohl du ohnehin weisst, wer zum Teufel du bist, Kelly. Ich disse dich nicht hinter deinem Rücken. Mach ruhig weiter Sprüche über meine Tochter Hailie.»

3. Machine Gun Kelly schiesst zurück:

Nachdem der 28-Jährige von Eminems Disstrack mitbekommen hatte, feierte er ihn zunächst auf Instagram mit Champagner in der Hand. Dann ging er ins Studio, nahm ebenfalls einen Track auf und releaste ihn nur eine Woche später.

In «Rap Devil» rappt Machine Gun Kelly über Eminems alte Zeiten. «Deine letzten vier Alben waren so schlecht wie deine Selfies», lautet eine Zeile in dem Track. Zudem fragt er den 45-Jährigen, warum er sich mit einem halb so alten Rapper anlegt und er solange für den Song «Not Alike» gebraucht hat.

«Du bist endlich trocken und langweilig, bald 46 Jahre alt (…) Du bist noch immer sauer über etwas, was ich 2012 gesagt habe. Du hast sechs Jahre gebraucht, um einen Diss auf deinem Überraschungsalbum zu rauszuhauen.» Das Video zu dem Song hat inzwischen über 84 Millionen Aufrufe.

4. Der Konter des Rap-Gottes:

Wie Eminem in einem Interview mit Talkshow-Host Sway Colloway verriet er vergangene Woche, hatte er eigentlich keine Lust auf ein Battle: «Jetzt bin ich in einer blöden Situation, weil ich mir denke: Ich muss diesem Motherf***er antworten».

Gesagt, getan: Im Song «Killshot», den Eminem am Freitag veröffentlichte und der in weniger als 24 Stunden auf Youtube über 30 Millionen Klicks und 1,6 Millionen Likes erreichte, knöpft sich der Rap-Gott nun Zeile für Zeile den Track «Rap Devil» von Machine Gun Kelly vor.

So degradiert Slim Shady Kelly gleich mehrmals zum «Stan» – ein Mix aus «Stalker» und «Fan». Auch auf die Angriffe auf sein Alter kontert Eminem und rappt: «Ich bin 45 und schlage dich immer noch. Mit 29 Jahren hatte ich schon drei Alben.»

Weiter sagt Em, Kelly solle seine Fakten checken, bevor er Schwachsinn über ihn erzählt und prophezeit das Ende seiner Karriere. Mit «Rap Devil» habe er sich sein eigenes Grab geschaufelt.

5. Wüster Nebenschauplatz:

Mittlerweile hat der Streit zwischen den Rappern gewalttätige Ausmasse angenommen. Laut Heavy.com sollen Bodyguards von Machine Gun Kelly am Freitagabend in Arizona den Schauspieler Gabriel Rodriguez attackiert haben.

Grund: In einem Video, das TMZ.com vorliegt, ist zu sehen, wie der Darsteller zu MGK sagt, er sei ein «Weichei». Danach sollen fünf Securitys des Rappers ihn angegriffen haben. Rodriguez will Klage einreichen.

6. Das letzte Wort hat (vorerst) der Rap-Devil:

Machine Gun Kelly hat Eminems Antwort deutlich gehört. Auf Instagram postet der Rapper am Sonntagabend ein Foto von sich, auf dem er mit dem Rücken zu seinem Publikum im Amway Center zu sehen ist. Kelly zeigt seinen Mittelfinger in die Kamera und kommentiert darunter: «Es hat sein Ziel verfehlt #legshot #rapdevilstillNUMBERONE». In einem weiteren Bild weist er darauf hin, dass seine Single «Rap Devil» noch immer auf Platz eins der itunes-Charts ist.

Die gestiegene Aufmerksamkeit rund um seine Person nutzt MGK, um den Release seines neuen Albums «Binge» am 21. September anzukündigen. Es wäre nicht allzu überraschend, wenn der Rapper auf der Platte die musikalische Antwort auf Eminems Track «Killshot» liefert.

