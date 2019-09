19-Jährige ist Australiens neuster Pop-Hype

In ihrer Heimat Australien und bei den Nachbarn in Neuseeland besetzte Tones and I schon mehrfach Platz eins. Zeitweise füllte sie dort mit ihren bisher veröffentlichten Single die Top drei.

Umfrage Kanntest du Tones and I schon? Sicher! Wann kommt sie endlich in die Schweiz?

Nein, aber ich mag den Song. Gerne mehr davon!

«Dance Monkey»? So ein Gugus.

Noch nie gehört.



Ihr zweiter Titel, «Dance Monkey», erreichte inzwischen auch in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Irland den Spitzenplatz. In der Schweiz reicht es nach den ersten Wochen auf den Rängen 51, 36 und 21 neu für Platz drei.



Der Song als Live-Mitschnitt vom australischen Festival Splendour in the Grass. (Video: Youtube/triple j)

Tash Sultanas Nachfolgerin

Hinter Tones and I steckt die 19-jährige Toni Watson. Die ehemalige Verkäuferin aus Melbourne wurde auf der Strasse entdeckt. Wie Landsfrau Tash Sultana (24) brachte auch Tones sich das Musikmachen mit Loop Pedals selber bei.

Weitere Parallelen zu Popwunder Sultana: Die ersten Singles erschienen erst lange nachdem sich die Musikerin auf der Strasse eine Fangemeinde erspielt hatte.

Im Mai absolvierte Tones ihre erste Headline-Tour in Australien; zwei Monate vorher war diese bereits ausverkauft. Ihre Debüt-EP «The Kids Are Coming» ist am 30. August erschienen.

(mel)