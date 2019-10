So nah wart ihr Lo & Leduc noch nie

«079» ist der grösste Schweizer Hit überhaupt, und seine Schöpfer Lo & Leduc gehören damit zum Kulturgut des Landes. Die Nähe zu den Fans hat das Berner Duo deswegen aber nicht verloren.

Umfrage «079 ... ... hani hüt agleit.»

... ischmer richtig abverheit.»

... ischs Nummero vo mim Date.»

... het si gseit.»

... ischmer so lang wie breit.»



Das zeigten die beiden am Donnerstagabend, als sie für 80 Leserinnen und Leser von 20 Minuten einen exklusiven Gig im Tram spielten – quasi zum Vorglühen für die grosse 20-Jahre-20-Minuten-Party im November.

Zweitkarriere als Stadtführer?

Lo & Leduc (und sämtliche Passagiere) sangen ihre bekanntesten Pop-Nummern, darunter «079», «All die Büecher» und – passend zur aussergewöhnlichen Location – «Im erschte Tram».

Auf der über einstündigen Fahrt liess Lo seine Local-Muskeln spielen und erklärte den Fans, welche Berner Touri-­Hotspots gerade zu sehen waren. Leduc meinte dazu: «Wenn an unseren Konzerten irgendwann niemand mehr klatscht, würdest du dich richtig gut als Stadtführer machen.»

Dem frenetischen Jubel nach dürfte dieser Tag aber nicht so bald kommen.

