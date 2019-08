Twerken zu Querflöte – Rapstars zeigen wies geht

An ihnen ist kein Vorbeikommen: Die Rapperinnen Lizzo (31) und Megan Thee Stallion (24) vergrössern ihre Fanbases gerade rasant und klettern auch in den Charts und Streaming-Trends mit ihren Songs immer höher. Auf Instagram haben beide weit über 3 Millionen Follower – darunter auch zahlreiche Celebritys aus allerlei Branchen.

Lizzo und Megan werden neben ihren musikalischen Skills auch für ihren Humor gefeiert. Nun haben sie ein gemeinsames Meisterstück der Unterhaltung abgeliefert: In einem neuen Insta-Video verbinden sie Querflöten-Sound und Twerken.

Lizzo + Querflöte = Dreamteam

Während Lizzo (die für ihre Flötenliebe bekannt ist) ein rhythmisches Stück spielt, tanzt Megan dazu und klatscht den Beat auf ihren Oberschenkeln. Der Clip hat auf beiden Insta-Kanälen Millionen Views und zehntausende beigeisterte Kommentare geholt.

Weil so schön ist: Hier noch ein altes Video von Lizzo, in dem sie 2010 Jay Zs «Empire State of Mind» mit der Querflöte begleitet.



Die aktuelle Single «Tempo» hat Lizzo mit ihrem Idol Missy Elliot aufgenommen.



Megans aktuelle Single «Hot Girl Summer» featuret Nicki Minaj und Ty Dolla $ign.



