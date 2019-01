«Streichle einen Hund, am besten den flauschigsten»

Um im grauen Schweizer Winter – zumindest im Flachland – etwas entgegenzuwirken verkünden die Organisatoren der hiesigen Sommerfestivals jetzt schon Teile ihres 2019er Line-ups – das Openair St. Gallen beispielsweise enthüllt in den nächsten Wochen täglich einen neuen Act.

Umfrage Bist du jetzt, im Januar, schon bereit für die nächste Festival-Saison? Dafür bin ich schon seit September ready. Mach mal vorwärts, 2019!

Ich freue mich darauf, aber auch, dass ich bis dahin noch einige ruhigere Monate Zeit habe.

Oh nein. Im Mai dann vielleicht langsam. Sehr langsam.

Nein, bin ich nie. Festivals können mir gestohlen bleiben.

Kevin Baird zupft den Bass bei Two Door Cinema Club und hat sich für 2019 nicht vorgenommen, kein Guinness mehr zu trinken. (Bild: Instagram/twodoorcinemaclub) Kevin Baird zupft den Bass bei Two Door Cinema Club und hat sich für 2019 nicht vorgenommen, kein Guinness mehr zu trinken. (Bild: Instagram/twodoorcinemaclub)

Auch das Luzerner Blue Balls Festival (19. bis 27. Juli) hat am Donnerstag seine erste Ladung Namen ausgekippt, die wir dir oben in der Bildstrecke zeigen. Zu dieser ersten Welle gehört das nordirische Trio Two Door Cinema Club, dessen Indie-Rock-Hymnen sommerlicher klingen als das Geräusch, das beim Einschmieren von Sonnencreme entsteht.

20 Minuten hat Bassist, Keyboarder und Background-Sänger Kevin Baird (29) nach Tipps gebeten, wie du etwas Sommer in den Winter bringst, also kein Opfer des Januar-Blues wirst.

«Akzeptiere, das du nicht perfekt bist.»

«Fasse keine Neujahrsvorsätze, die du sowieso nicht einhalten kannst. Sei einfach mit dem zufrieden, was du schon hast und nimm kleine Verbesserungen vor. Plötzlich zu beschliessen, nichts mehr zu trinken oder zehn Kilometer am Tag zu laufen, dürfte etwas unrealistisch sein.»



So klingt Sommer, so klingen Two Door Cinema Club. (Quelle: Youtube/Two Door Cinema Club)

«Gehe Fake-News aus dem Weg.»

«Besorg dir deine News nur aus vertrauenswürdigen Quellen. Heutzutage wird man von überall mit Inhalten zugemüllt, folgt Leuten auf Twitter, die ihre Meinung kundtun. Verlass dich auf die Themen-Gewichtung eines Mediums, dem du vertraust – wie ‹The Guardian›.» 20 Minuten hat Kevin nicht explizit auch genannt, aber wir gehen stark davon aus, dass er es implizierte.

«Streichle einen Hund.»

«Die Zeit, die du durch das Ignorieren von Fake-News gewinnst, kannst du aufwenden, um stattdessen einen Hund zu streicheln. Am besten den flauschigsten, den du finden kannst. Ich habe gerade einen Maltipoo bei mir.» Das ist eine Kreuzung aus Malteser und Zwerg- oder Toy-Pudel und sieht so aus:

«Hilf anderen Leuten.»

«Das gibt dir ein gutes Gefühl. Gib einem Obdachlosen ein bisschen Geld, hilf einer alten Person über die Strasse, klingel bei deiner Grossmutter durch. Immer, wenn ich eine obdachlose Person sehe und Kleingeld im Sack habe, gebe ich ihr das. Es reicht aber auch schon, wenn du sie wahrnimmst und sagst: ‹Sorry, aber ich habe gerade kein Kleingeld.› Oder: ‹Ich hoffe, du hast heute einen guten Tag.›»



«I Can Talk» ist nach wie vor einer der grossartigsten Indie-Stampfer schlechthin. (Quelle: Youtube/Kitsuné)

«Lerne, das Grau zu lieben.»

«Ich höre gerne einem meiner irischen Landsmänner beim Reden zu, er unterhält ‹The Blindboy Podcast› . Er lebt in Irland, wo das Wetter vor allem im Winter sehr ähnlich wie bei uns in London oder bei euch in Zürich ist, also sehr grau und nass. Er erklärt zum Beispiel, wie man sogar dem beissenden Wind auf den Wangen etwas abgewinnen kann.»

(shy)