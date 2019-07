Mit 21 Jahren hat sie es ans Glastonbury geschafft

Jährlich im Juni treffen einige der grössten Namen im Musikbusiness in Südengland ein, um am fünftägigen Glastonbury-Festival ihre Musik vor einem XXL-Publikum zum Besten zu geben. Mit jährlich 200'000 Besuchern ist es das grösste Openair der Welt.

Neben Fixgrössen wie Miley Cyrus (26) oder Janet Jackson (53) und Weltweit-Liebling Billie Eilish (17) befanden sich dieses Jahr auch zwei junge Schweizer Musikerinnen auf dem eindrücklichen Line-up der Veranstaltung: Veronica Fusaro (21) aus Thun und Ta'Shan, die ein paar Dörfer weiter in Münsingen BE aufgewachsen ist und mittlerweile in London lebt.

Die beiden sind die Schweizer Musikerinnen Nummer drei und vier, die je auf einer Glastonbury-Bühne auftraten – nach Sophie Hunger und der Genfer Band Mama Rosin.

Veronica hielt alles im Foto-Tagebuch fest

Die 21-jährige Veronica reiste vergangenen Samstag für ihren Auftritt für eine Nacht nach Glastonbury. Ihren Gig – sowie alles was davor und danach passierte – hat sie mit ihrer Handykamera festgehalten.

20 Minuten gewährt sie einen Einblick in ihr Handy-Foto-Tagebuch. In der Bildstrecke erfährst du zudem, wie es überhaupt zu ihrem Auftritt kam, was ihre nächsten Ziele sind und was ihr krassestes Glasto-Erlebnis war.





