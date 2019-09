K-Pop-Bands, die du in der BTS-Pause hören solltest

Erst im August wurde verkündigt, dass BTS zum ersten Mal seit ihrem Debüt im Jahr 2013 eine offizielle Auszeit nehmen wollen. Die Mitglieder der weltweit erfolgreichsten K-Pop-Band wollen «ihren Alltag als normale junge Männer in ihren Zwanzigern geniessen», wie die Agentur Big Hit Entertainment mitteilte.

Zwei Monate soll die Auszeit angeblich dauern. Bereits am 11. Oktober habe BTS nämlich wieder ein Konzert in Saudiarabien. Bis die Gruppe endlich aus ihrer Pause zurückkehrt, dreht sich die K-Pop-Welt trotzdem weiter.

Hier sind vier Acts, die dich durch die BTS-lose Zeit bringen:

EXO

Die neunköpfige Boyband besteht aus den Mitgliedern Xiumin, Suho, Lay (welcher momentan auch solo unterwegs ist), Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai & Sehun, alle Mitte/Ende 20.Man kann sie sich so vorstellen: One Direction mit doppelt so vielen Jungs. Dazu die Style-Koordination der Backstreet Boys, jedoch mit Massanzügen.EXO durften bereits bei der Abschlusszeremonie der Winterolympiade 2018 in Pyeongchang auftreten.Seit 2012 legten sie eine steile Karriere hin und sind aus der K-Pop-Welt nicht mehr wegzudenken. Insbesondere mit Nummern wie «Love Shot» oder «Power».



EXO mit «Love Shot». (Quelle: Youtube/SMTOWN)

The Rose

The Rose sind vier Mittzwanziger-Jungs – Hajoon, Woosung, Dojoon und Jaehyung.Wer eine Pause von Choreografien braucht, die einen schon beim Zuschauen ausser Atem bringen, ist hier richtig. Diese Gruppe greift im Gegensatz zu vielen K-Pop-Kollegen nämlich selbst zu den Instrumenten.Wer mit Koreanisch nicht so viel anfangen kann, gibt sich die Handvoll englischsprachiger Covers.Die Musiker punkten mit Indie, Softrock und wunderschönen Stimmen bei «Sorry» und «She's in the Rain». Oder mit Woosungs neuem Solotrack «Face».



The Rose mit «Sorry». (Quelle: Youtube/Stone Music Management)

Twice

Entgegen ihrem Namen kommen Twice nicht im Doppel-, sondern gleich im Neunerpack daher.Twice bringt ganz viel zuckersüssen Pop mit einem catchy Tanz à la PSYs «Gangnam Style» mit. So geht das Hit-Prinzip.Gecastet wurden die Mitglieder 2015 in einer Realityshow und verbuchen seither Hit um Hit.Wenn du dich zwischen den elf Alben, EPs und Compilations nicht entscheiden kannst, dann machs wie die halbe Milliarde vor dir und hör in «TT» rein. Wir garantieren dir einen Ohrwurm.



Twice mit «Fancy». (Quelle: Youtube/jypentertainment)

Bol4

Ji Yeong und Ji Yoon bilden das Duo Bol4.Die 23-jährigen Musikerinnen vermitteln Leichtigkeit und Unbeschwertheit seit rund drei Jahren. Die Stimmen harmonieren am besten zur Gitarre, passend zu ihrem Indie-Sound.Wie «The Rose» zeigen sie sich von einer eher ruhigen Seite – fernab vom K-Pop, wie ihn die meisten kennen –, schrecken vor dem gelegentlichen Rap jedoch nicht zurück.Ihre unverkennbaren Stimmen hörst du besonders gut in «Galaxy» und «Some».



Bol4 mit «Galaxy». (Quelle: Youtube/SUPER SOUND Bugs!)

(jev/kao)