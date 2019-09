Die Rockgötter kommen in die Schweiz

Mit dem Film «Bohemian Rhapsody» wurden unsterbliche Ohrwürmer wie «Don't Stop Me Now» oder «Another One Bites the Dust» neu belebt. 2020 wollen Queen nun auch wieder live zurück in den Gehörgang ihrer europäischen Fans – und bringen deshalb zusammen mit Adam Lambert die grössten Hits nach Zürich.

Am 28. Juni 2020 um 19.30 Uhr fährt die Kultband mit ihrer neuen Show «Rhapsody» im Hallenstadion ein. Die beiden Original-Queen-Musiker Brian May (72) und Roger Taylor (70) und ihr langjähriger Frontmann Adam Lambert (37) sind «heiss» auf die Tour.

«Das ist eine grandiose neue Produktion, die das Queen-Vermächtnis an einen ganz neuen Ort bringt», wird May in einer Mitteilung zitiert.

Der Vorverkauf läuft ab sofort via Ticketcorner.

Wir stimmen dich mit königlichen Zahlen rund um die Band schon jetzt aufs Konzert ein: