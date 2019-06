Was hinter den Songs auf Aviciis Album steckt

Über ein Jahr ist mittlerweile seit dem plötzlichen Ableben des schwedischen DJs Tim Bergling alias Avicii am 20. April 2018 vergangen. Nun ist am 6. Juni sein neues – und voraussichtlich letztes – Album «TIM» erschienen.

Umfrage Wie gefällt dir das neue Avicii-Album? Gut, auch wenn es mich melancholisch macht.

Nicht mein Ding.

Ehrlich gesagt hätte ich schon mehr erwartet.

Ich habs noch nicht angehört, werde das aber nachholen.

Ich habs noch nicht angehört und werde es auch später nicht tun.

Ich bin unentschlossen.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Wie Universal Music in einer Medienmitteilung verkündete, waren einige der zwölf Tracks auf dem neuen Album bereits vor Tim Berglings Tod fertig, anderen fehlte noch der Feinschliff.

Erlös geht an einen guten Zweck

Mithilfe von Notizen, die Avicii zu den neuen Songs festhielt, konnte das posthume Werk vollendet werden. Zudem soll er seine Visionen zu den neuen Liedern auch mit seinen Produzenten geteilt haben.

Alle Einnahmen des Albums sollen an die Tim Bergling Foundation gehen, die sich für Suizid-Prävention und psychische Gesundheit einsetzt.

Was Avicii zu den neuen Songs zu Lebzeiten aufgeschrieben hat und was die Produzenten dazu meinen, siehst du in der Bildstrecke.

(afa)