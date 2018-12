Das machen die zwei Frauen von t.A.T.u. heute

Wer erinnert sich noch an das russischen Pop-Duo t.A.T.u.? Ihren Durchbruch und gleichzeitig grössten Erfolg feierten Jelena Katina (34) und Julia Volkova (33) 2002 mit dem Song «All the Things She Said». Damals löste ihr Auftreten Kontroversen aus: In der Öffentlichkeit spielten sie ein lesbisches Paar, das mit knappen Schuluniformen provozierte.

Die Single toppte in neun Ländern die Charts und hielt sich den ganzen Sommer auf Platz eins. Nach sechs gemeinsamen Alben trennten sich t.A.T.u. im Jahr 2011 jedoch und allmählich verschwanden Katina und Volkova von der internationalen Bildfläche.

«Ich würde keinen schwulen Sohn akzeptieren»

Zuletzt machte t.A.T.u. Schlagzeilen, als Volkova 2014 im russischen Fernsehen erklärte, dass sie «keinen schwulen Sohn akzeptieren würde». Sie führte damals aus: «Bei zwei Mädchen ist es etwas anderes. Lesben sind viel ästhetischer und schöner als zwei Männer, die Händchen halten oder sich küssen.»

Die zweifache Mutter wolle, «dass ihr Sohn ein richtiger Mann wird». Mit ihren homophoben Äusserungen brachte Volkova nicht nur ihre Fans gegen sich auf, sondern auch Ex-Kollegin Katina. Sie postete kurz nach Volkovas TV-Interview auf Facebook: «Jeder sollte frei sein zu lieben, wen er möchte.»

Was ist im Leben der beiden t.A.T.u.-Frauen seither passiert? Die Antwort erfährst du im Video oben.

