Unter Betroffenheit wegen des überraschenden Todes von Basketball-Superstar Kobe Bryant hat am Sonntagabend in Los Angeles (Ortszeit) die 62. Verleihung der Grammy Awards begonnen. «Hier sind wir alle, in der grössten Nacht der Musik. Um ehrlich mit Euch zu sein, fühlen wir gerade eine wahnsinnige Trauer». Dies sagte Sängerin Alicia Keys, die als Moderatorin durch den Abend führt.

«Heute haben Los Angeles, Amerika und die Welt einen Helden verloren. Wir stehen hier, und unsere Herzen sind gebrochen, im Haus, das Kobe erschaffen hat», sagte Keys bei der Veranstaltung im Staples Center, wo der im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopterabsturz am Sonntag verstorbene Bryant jahrelang mit seinem Basketballteam L.A. Lakers Erfolge gefeiert hatte. Keys sang dann mit der R&B-Band Boyz II Men eine berührende Akustik-Version von deren Song «It's so Hard to Say Goodbye to Yesterday».

«Heute Abend ist für Kobe», hatte zuvor bereits US-Sängerin Lizzo gesagt, als sie den Abend mit ihren Hits «Cuz I Love You» und «Truth Hurts» eröffnete. Lizzo war für acht Preise nominiert und konnte bereits vor der Show in der Nebenkategorie «Beste traditionelle R&B Performance» gewinnen.

Billie Eilish grosse Gewinnerin



In der Kategorie Song des Jahres gewann mit «Bad Guy» die US-Amerikanerin Billie Eilish. Sie nahm die Auszeichnung zusammen mit ihrem Bruder Finneas entgegen.

Dieser hatte gemeinsam mit der Sängerin das Lied geschrieben. «Das hier ist für alle Kinder, die heute Musik in einem Schlafzimmer machen. Ihr werdet so einen hier bekommen», sagte er.

Die beiden setzten sich unter anderem gegen Taylor Swift («Lover»), Lady Gaga («Always Remember Us This Way») und Lana Del Rey («Norman F***ing Rockwell») durch. Der Grammy für den besten Song des Jahres ist einer der vier Hauptpreise bei der Gala.

Bei den Grammys werden in zwei grossen Kategorien Preise für das beste Lied vergeben: Der Preis für die «Aufnahme des Jahres» ehrt das Produzententeam und die Soundingenieure, die Auszeichnung «Song des Jahres» gilt den Komponisten und Songwritern.

(roy/sda)