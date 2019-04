TV Star Aaron Kaufman ist am 50’s Rocket

Aaron Kaufmann, US TV Star aus Sendungen wie Gas Monkeys, Fast'n Loud, Shifting Gears und vielem mehr reist erstmals extra für den 50s Rocket nach Europa und beehrt den 50s Rocket in Zofingen. Er wird an beiden Tagen jeweils für Fotos & Autogramme zur Verfügung stehen sowie jeweils eine spannenden Q&A Session auf der Bühne geben, bei der die Besucher Fragen stellen können.