Wieso sind immer mehr Meme-Accounts privat?

Wer auf Instagram aktiv ist und eine Vorliebe für Memes hat, dürfte in jüngster Zeit die Erfahrung gemacht haben: Die Macher populärer Meme-Accounts stellen ihre Profile immer häufiger auf privat, sodass man ihre Posts nur noch sehen kann, wenn man ihnen folgt.

Umfrage Ist dein Instagram-Account privat? Ja. Ich mag keine Stalker.

Nein. Ich will mein Leben mit allen teilen.

Ich wechsle ab zwischen öffentlich und privat, je nach Lebenslage und Laune.

Ich habe kein Instagram.



Einige der bekanntesten Beispiele sind die auf Englisch geführten Accounts @epicfunnypage, @theellentvshow oder @pubity – alle haben Millionen von Followern. Warum entscheiden sich die erfolgreichen Memer also, ihre Inhalte vor der Welt (und potenziellen neuen Followern) zu verbergen?

i just don’t understand why so many instagram meme accounts are private. can someone explain. — Kathy (@KRZed1125) 16. November 2018

«Es ist ein Marketing-Trick»

Die Antwort ist einfach: Das Privat-Stellen ist ein valabler Weg für professionelle Instagrammer, um sich auf einem zunehmend überfluteten Markt interessant zu halten und um weiter Follower dazuzugewinnen. Sven Ruoss, Studienleiter für Social Media an der HWZ Hochschule für Wirtschaft, sagt, es handle sich um einen Marketing-Trick. «Die Menschen können bei privaten Accounts eine berühmte Person nicht mehr einfach nur ‹stalken›, sondern müssen ihr zwingend auch folgen.» Und so funktioniert der Trick.

1. Sozialer Druck bringt Follower

Auf Instagram privat zu sein, bedeutet, dass nur Personen, die dir folgen, deinen Inhalt sehen und teilen können. Wenn also jemand einen Link zu einem lustigen Meme von einer privaten Seite in einen Gruppenchat schickt, können ihn nur diejenigen sehen, die der Seite bereits folgen. Um mitlachen zu können, drücken alle, die die Inhalte nicht sehen, auf den «Folgen»-Knopf.

DM me one more private instagram meme account pic.twitter.com/bQdHjgImYM — stephen ossola (@stephenossola) 14. November 2018

2. Der Reiz des Verborgenen

Die Privat-Einstellung deutet darauf hin, dass sich hinter dem Account mit Schlösschen etwas Interessantes verbirgt. Öffentliche Seiten muss man nicht folgen, weil dessen Inhalte jederzeit aufrufbar sind. Nicht öffentliche Accounts fördern das Gefühl, einem «privaten Club» anzugehören und nicht einfach ein beliebiger Follower zu sein.

3. Weniger Spam

Die Einstellung wird auch genutzt, um Spam zu reduzieren. Populäre Accounts bekommen sehr viele Nachrichten und Kommentare von Leuten, die nur auf der Jagd nach eigenen Followern sind. Das wird nervig und kann die Qualität und Authentizität der Seite beeinträchtigen. Wenn Meme-Seiten auf privat stellen, verringert sich auch der Spam.

4. Repräsentative Follower

Bei Meme-Accounts geht es längst nicht mehr nur um Memes. Viele berühmte Accounts nutzen ihre Reichweite, um damit Geld zu verdienen, indem sie Produkte zeigen oder Merch anbieten. Mit der Privat-Einstellung kann die Zielgruppe besser gefiltert werden und Fake-Accounts fallen aus den Followern weg. Für Marketingzwecke bedeutet das eine repräsentativere Werbefläche mit echter Erreichbarkeit.

5. Mehr Kontrolle

Einige Memer wollen auch schlicht ihre Inhalte schützen – insbesondere gegen die Konkurrenz. Über die Privat-Einstellung haben Instagrammer letztlich auch mehr Kontrolle über ihren Account. Sie können User blockieren, die dann nicht mehr mit dem Account interagieren können – im Gegensatz zu einem öffentlichen Insta-Account, der weiterhin über das Web zugänglich ist.

Anybody else get mad when someone’s trying to send you something funny on Instagram but the page is private AND they won’t accept your follow request fast!? — Ky 💀 (@K_longggg13) 15. November 2018

6. Schutz vor Klagen

Auch um sich vor Klagen schützen, schalten viele auf privat. Instagram nimmt die Verletzung der Nutzungsbedingungen ernst. Weil Meme-Seiten gern mit ihren Inhalten provozieren, verstecken sie sich hinter der Privat-Einstellung mit der Idee, dass weniger Personen Inhalte melden oder sie gar selbst von Insta gesperrt werden.

7. Weniger Unfollows

Einmal gefolgt, immer gefolgt: Wenn man einem öffentlichen Account nicht mehr folgen will, ist nur ein Klick erforderlich. Wenn ein User jedoch einem privaten Konto entfolgen will, erscheint ein Pop-up mit der Frage, ob man diesen Schritt wirklich ausführen möchte. Man wird daran erinnert, dass man erneut das Folgen anfordern muss, falls man später wieder auf die Inhalte zugreifen will. Vielen fällt es leichter, weiter zu folgen, anstatt abzuwägen, was die Zukunft wohl bringen könnte.

Wie es der Schweizer Meme-Star Zeki Bulgurcu mit seinen Einstellungen hält, liest du in der Bildstrecke. Genauso wie einige frustrierte Reaktionen auf die neue Praxis.