Was machen Influencer mit all den Voice-Messages?

Mikrofon-Button gedrückt halten, Text einsprechen, loslassen (oder in den Abfallkübel swipen, falls du dich verschluckt hast oder so) – schon hat dein Instagram-Gegenüber eine Voice-Nachricht von dir in seinen DMs. Das funktioniert wie bei Whatsapp, einfach mit einer Längenbeschränkung auf eine Minute.

Umfrage Verschickst du auf Insta Voice-Messages? Fast ausschliesslich!

Auch. Aber Text und GIFs sind bei mir schon auch noch hoch im Kurs.

Nein, das nervt mich.

Ich habe erst jetzt erfahren, dass Instagram dieses Feature überhaupt hat.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der grosse Unterschied: Im Whatsapp-Telefonbuch befinden sich meist nicht die Nummern unzähliger Influencer – auf Instagram sind diese aber meistens für jeden erreichbar und seit kurzem eben nicht mehr nur via Text, sondern auch per Stimme.

Was sich im ersten Moment nach einer Inbox voller creepy Sprachnachrichten anhört, ist in Wirklichkeit ungemein praktisch – zumindest sehen das die Schweizer Influencer Anja Zeidler (25) und Brian Havarie (18) so. Oben in der Bildstrecke erklären sie, wie sie mit den Voice-Messages ihrer Hunderttausenden Follower umgehen.



Brian haben wir übrigens kürzlich zusammen mit Anna-Maria (18) zum BFF-Interview getroffen. (Video: Schimun Krausz)

(shy/fim)