«Ich bin seit drei Jahren single»

Andrina, du bist Influencerin. Hast du auch einen normalen Job?

Instagram ist nur ein Hobby. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung und arbeite hauptberuflich in einem Büro. Jetzt nehme ich mir gerade eine Auszeit.

Auf Insta zeigst du die schönen Seiten deines Lebens. Teilst du auch deine schlechten Zeiten?

Auf Instagram muss man positiv eingestellt sein. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, kann ich das meinen Followern zwar mitteilen, aber nicht eine ganze Woche lang. Ich fühle mich eher dafür verantwortlich, die Leute zu motivieren.

Warum zeigst du denn nicht auch das reale Leben?

Ich möchte nicht alles auf der Plattform zeigen. Bei mir gibt es Grenzen – mein Privatleben ist mir sehr wichtig und bleibt privat.

Du bist halb Schweizerin, halb Italienerin. Welche Seite ist bei der Männerwahl dominanter?

Die italienische. Wenn mir jemand gefällt, gebe ich Signale. Ich finde es spannender, einen Mann zu erobern.

Hattest du schon unangenehme Begegnungen mit aufdringlichen Männern?

Klar, das erlebt man als Frau leider immer wieder, vor allem im Ausgang. Das war für mich unter anderem ein Grund, warum ich bei «Bachelorette» mitmache: Ich dachte mir, dass ich so vielleicht den richtigen Mann kennen lerne.

Was ist dir bei einem Mann wichtig?

Er muss mit beiden Beinen im Leben stehen, Ziele haben und selbstbewusst sein. Machos und arrogante Männer gehen gar nicht.

Wie lange warst du zuletzt single?

Drei Jahre. Zuvor hatte ich zwei ernste Beziehungen, die je zwei Jahre gedauert haben.

Worauf legst du in einer Beziehung wert?

Dass man sich vertraut, sich gewisse Freiheiten lässt und auch eine gesunde Eifersucht zeigt. Und natürlich ist es wichtig, dass man zusammen Dinge unternimmt. Sieht man sich lediglich am Abend beim Znacht, wäre es mir zu langweilig.

Wie sähe eine ideale Date-Night für dich aus?

Ein gemütlicher Abend zu Hause, man bestellt Essen, schaut einen schönen Film und liegt sich in den Armen. Generell mag ich es simpel, ich stehe nicht auf grossen Schnickschnack.

Was bringt dich zur Weissglut?

Menschen, die Vorurteile haben und arrogant sind. Man sollte nie über jemanden urteilen, den man nicht kennt.

Muss der Mann an deiner Seite eigentlich ein Gym-Bro sein?

Nein, aber er muss sportlich sein. Ich will keinen Couchpotato, der nur herumliegt.

Neben Fitness: Was ist dir das Wichtigste?

Familie und Freunde. Sie geben mir viel Kraft und unterstützen mich, egal, was ich mache.

Was sagt dein Umfeld dazu, dass du die neue Bachelorette bist?

Mein Vater hat es von Anfang an gut gefunden. Meine Mama war zuerst skeptisch, auch mein Bruder hatte Zweifel. Jetzt sind sie aber stolz auf mich.

Was hättest du gemacht, wenn dir schon im ersten Augenblick keiner der Bachelorette-Männer zugesagt hätte?

Darüber habe ich mir natürlich Gedanken gemacht. Ich wollte es aber auf mich zukommen lassen. Am ersten Abend war ich ohnehin so nervös, dass ich nicht beurteilen konnte, wer jetzt gut oder schlecht ist.

Küssen beim ersten Date: Ja oder Nein?

Ich merke schnell, ob es funkt oder nicht. Ist der Funke da, bin ich keine, die ewig darauf wartet, bis man sich küsst.

Der beste Ort, um Sex zu haben?

Ich finde es schön, wenn man Abwechslung hat. Im Schlafzimmer ist es schön, doch ergibt sich etwas spontan woanders, warum nicht?

Du stehst zu deiner Brustvergrösserung. Ist eine weitere OP geplant?

Ich sage niemals nie. Jeder sollte das machen, was er für richtig hält. Damit will ich aber keine jungen Mädchen auffordern, sich die Brüste machen zu lassen. Wenn ein Eingriff glücklich macht, ist es jedem selber überlassen.

Hast du sonst noch etwas an dir machen lassen?

Ich schaue auf meinen Körper, trage Fake-Wimpern und habe meine Augenbrauen tätowiert. Was man halt so macht.

«Die Bachelorette» zeichnet ein ziemlich einfältiges und sexistisches Rollenbild, für Frauen wie Männer. Ist das kein Problem für dich?

In der Show ist eine Frau unter 21 Männern – da ist es klar, dass die Männer versuchen, der Frau näherzukommen. Ich setzte aber ganz klar meine Grenzen und sagte es auch, wenn ein Mann zu weit ging. Ich habe nichts gemacht, was ich bereue.

Die Staffel ist abgedreht. Bist du verliebt?

Ich habe Schmetterlinge im Bauch und bin glücklich.

Wie Andrina wohnt und was ihr Underboob-Tattoo zu bedeuten hat, siehst du oben in der Bildstrecke.