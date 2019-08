Trailer zu Staffel 3 verrät den Tod einer Hauptfigur

Am 23. August geht das Netflix-Drama «13 Reasons Why» in die dritte Runde. Im eben veröffentlichten Trailer (oben!) verrät der Streaming-Riese, worum es in den neuen Folgen geht.

Darum: Spoiler-Warnung für alle, die komplett ahnungslos in Season 3 starten wollen!

Warnung gelesen? Gut. Warnung ignoriert? Noch besser. Denn die Enthüllung im Trailer macht erst richtig Bock auf die dritte Staffel einer Serie, deren eigentliche Protagonistin schon seit Season 1 tot ist.

Wird die Serie nun zum Krimi?

Der Haupt-Antagonist von «13 Reasons Why», Football- und Baseballteam-Captain Bryce Walker (Justin Prentice), wird gemäss dem eineinhalbminütigen Appetithappen ermordet. Und die neuen Folgen scheinen sich in Whodunit-Manier darum zu drehen, wer ihn über die Klinge springen liess.

Der Täter könnte praktisch jede andere Figur sein, dem (einst) populären Schüler wehte zum Ende von Staffel zwei hin schliesslich von fast allen Seiten Hass entgegen. War es eines seiner noch lebenden Vergewaltigungsopfer? Einer der vielen Mitschüler, die er gemobbt hat? Jemand, der mit dem milden Urteil in seinem Gerichtsprozess unzufrieden war?

Auf wen tippst du?

Unter whokilledbrycewalker.com (funktioniert nur auf Mobile) kannst du mit dem Sheriff der Serie facetimen und in der Befragung deinen Tipp abgeben, wer Bryce' Mörder sein könnte.

Durch einen kleinen technischen Fehler meinte der Sheriff bei uns, wir hätten Nebenfigur und Bryce-Kumpel Monty de la Cruz (Timothy Granaderos) beschuldigt. Immerhin: Nach unserer ungewollten Aussage wurde angezeigt, dass knapp zehn Prozent der whokilledbrycewalker.com-User denselben Verdacht (oder den selben Fehler) haben.

TheWrap.com berichtet, dass Netflix die vierte Staffel von «13 Reasons Why» schon in Auftrag gegeben hat. Sie soll sich bereits in Produktion befinden, sich um den High-School-Abschluss der Figuren drehen und die finale Season der Serie sein.

Was denkst du: Wer hat Bryce auf dem Gewissen? Teile deinen Verdacht in den Kommentaren und diskutiere mit!

