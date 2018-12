«Amanda hat den Sieg auf keinen Fall verdient»

Amanda (21), Mia (22) oder Sanja (26): Eine von ihnen bekommt heute Abend von Clive Bucher (26) die allerletzte Rose überreicht. Und gewinnt damit nicht nur die siebte «Bachelor»-Staffel, sondern auch – so will es zumindest das Drehbuch – das Herz des Aargauer Finanzberaters und Hobbyphilosophen.

Neun Wochen lang haben sich die drei Frauen ins Finale gestritten, gezankt und gelästert. Eins steht schon jetzt fest: Beste Freundinnen werden sie in diesem Leben nicht mehr.

Wir haben die erbitterten Konkurrentinnen zum Kreuzverhör eingeladen. Wer nervte am meisten? Wer passt am besten zu Clive? Und wer hat das letzte Röschen am wenigsten verdient? Im Video oben nehmen sich die drei Finalistinnen gegenseitig in die Mangel.

