Hast du diesen «Game of Thrones»-Move drauf?

Die jüngste Episode von «Game of Thrones» stand komplett im Zeichen des Kampfes zwischen den Lebenden und den Toten. Und fand ihren Höhepunkt in einer Szene, in der Arya Stark (Maisie Williams) endgültig bewies, dass sie die tougheste Figur der Fantasy-Serie ist.

Umfrage Wie fühlst du dich nach der dritten Folge der finalen «Game of Thrones»-Staffel? Mein Make-up! Es ist komplett verheult. Ich brauche Glace. Und Umarmungen. So viele Umarmungen.

Umarmungen? Kannst haben. Unendlich viele. Denn: Ich bin so glücklich, ich könnte die ganze Welt huggen!

Das eine Auge lacht, das andere weint. Seit Stunden jetzt. Ich sollte wohl langsam mal einen Arzt konsultieren.

Muss. Meine. Emotionen. Zurückhalten. Darf. Nicht. Das. Gesicht. Verlieren. Halte. Es. Nicht. Mehr. Aus.

So wie vorher – ich habe sie nämlich nicht geschaut. Pro-Tipp, wenn man keine Gefühle zulassen will.



In einem Boss-Move sondergleichen liess die in Bedrängnis geratene Kämpferin ihren Dolch von der einen Hand in die andere fallen, stach unvermittelt zu und sorgte damit weltweit für Begeisterungsstürme.

Unter dem Hashtag #AryaChallenge zeigen GoT-Fans nun auf Social Media, dass sie den Move ebenfalls draufhaben – allerdings weniger mit gefährlichen Stichwaffen und mehr mit Handys, Hausschlüsseln und Bananen, wie du oben im Video siehst.

Und hier unten ist die erwähnte Szene. Aber Vorsicht: Spoiler! Für alle, welche die dritte Episode «The Long Night» der achten und finalen Staffel von «Game of Thrones» noch nicht gesehen haben:



(Video: HBO)

(shy)