Sanja hat Sehnsucht, Clive mag die Distanz

«Sanja, komm bitte zu mir. Möchtest du die Rose annehmen?»

Mit diesen Worten liess Clive im Dezember den Puls seiner Auserwählten und den etlicher Zuschauer in die Höhe schnellen. Vor einer Kulisse à la «Tausendundeine Nacht» vergab der Bachelor in Marrakesch seine letzte Rose.

Und natürlich wollte Sanja, schlang ihre Arme um den Hals ihres Traumprinzen und drückte dem 26-Jährigen ihre vollen Lippen auf den Mund. Seither sind die beiden ein Paar – und führen eine Fernbeziehung. Gegenüber dem Online-Portal der «Schweizer Illustrierte» packten die beiden jetzt über den Stand der Dinge aus.

Die Distanz hat sein Gutes

«Eine Fernbeziehung ist für mich nicht einfach, ich bin ein Mensch, der es geniesst, seinen Partner täglich zu sehen und mit ihm Zeit zu verbringen», sagt die gebürtige Serbin, die in Wien lebt. Ganz fest vermisse sie es, neben ihrem Rosenkavalier einzuschlafen. Clive und sie vertrauen sich «zu hundert Prozent, deshalb hat es keinen Platz für Eifersucht».

«Ich muss spüren, dass mich jemand wirklich will.»

Auch für den Finanzberater hat die Distanz ihr Gutes, allerdings in etwas anderer Hinsicht. «Auch wenn Sanja in der Schweiz wäre, würde ich spät nach Hause kommen, somit ist die Ferne nicht so schlimm», meint Clive zur «Schweizer Illustrierte». Angesprochen auf eine gemeinsame Zukunft ergänzt er: «Ich muss spüren, dass mich jemand wirklich will, bevor ich mich komplett öffnen und jemandem hingeben kann.»



Das Best-of von «Der Bachelor» in der Finale-Edition.

Zuletzt konnte sich das TV-Paar an Silvester in die Arme schliessen, als Clive seine Sanja in Wien besuchte. Beide betonen, eine wunderbare Zeit verbracht zu haben. Sanjas Familie durfte er allerdings noch nicht kennen lernen. Dafür fühle sie sich jetzt noch nicht bereit.

(dmo)