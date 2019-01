Das ist «Bachelor»-Mias neuer Freund

Erst vor wenigen Wochen rechnete die «Bachelor»-Drittplatzierte Mia noch öffentlich mit Rosenkavalier Clive Bucher (26) ab. Nach intimen Stunden mit dem Aargauer bei den Dreamdates habe sie schliesslich fest mit der letzten Rose gerechnet.

Umfrage Sollten sich Clive und Mia eigentlich mal richtig aussprechen? Ja, unbedingt. Und ich will dabei sein.

Vielleicht keine dumme Idee.

Ach was, die beiden müssen sich beruhigen und Gras über die Sache wachsen lassen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Mit dem Jahreswechsel kam für die Glattbrugger Influencerin aber der Zeitpunkt, die Altlasten hinter sich zu lassen und ihr Herz neu zu verschenken. «Ich bin frisch verliebt und habe einen neuen Freund», verriet Mia nun gegenüber 20 Minuten.

Kennen gelernt haben sich die beiden bereits vor ihrer Zeit bei «Der Bachelor». «Ich habe ihn auf Instagram angeschrieben», sagte die 22-Jährige gegenüber «Blick». Sie hätten sich damals nach einigen Nachrichten auch getroffen, eine feste Beziehung wollte sie damals noch nicht.

Fans enthüllen den Namen ihres Neuen

Nun hat es aber doch gefunkt – und zwar wenige Tage vor Silvester. Gemeinsam mit Mias «Bachelor»-Freundin Amanda (21) feierte das frisch verliebte Paar im Wallis ins Jahr 2019. Wer der Neue an ihrer Seite ist, wolle Mia zwar nicht verraten, ihre Fans meinten den Namen ihres Freundes aber zu kennen und veröffentlichten ihn in den Kommentaren in ihrem Instagram-Live-Video am Donnerstagabend.

Und tatsächlich: Ein kurzer Blick auf seine Fan-Page, die ein Follower von Mia in den Kommentaren verlinkte, zeigt: Ein junger Mann namens Igor lässt Mias Herz nun höherschlagen (siehe Bildstrecke oben). Der Waadtländer scheint wie die «Bachelor»-Kandidatin ein grosser Fan von Tattoos (auch im Gesicht) und Selfies zu sein.

(kao)