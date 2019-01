«Gömmer go Usgang?»

«Du bisch än huere geile Siech», sagt Sanja (26) (mehr oder weniger) auf Schweizerdeutsch in die Kamera. Und: «Heute isch ä huere guete Tag gsi, weil i war mit minre Muetter go shoppe.» Die «Bachelor»-Siegerin 2018 aus Wien versucht sich an der Muttersprache ihres Liebsten. «Ich hab mit Clive auch einen supertollen Lehrer», fügt sie augenzwinkernd an.

Umfrage Wie lange gibst du Clive und Sanja noch? Die Trennungs-News kommen schon bald.

Die werden noch lange zusammen sein. Wenn nicht ewig.

Die waren doch gar nie ein Paar.

Mir egal, ist doch ihr Problem.



Im Gespräch mit 20 Minuten führt Sanja weiter aus: «Ich hab ja Familie und Freunde in der Schweiz, deshalb fällt mir Schweizerdeutsch relativ leicht. Ich lerne spielerisch im Kontakt mit ihnen und Clive.»

Wann sie ihre neuen Sprach-Skills auch von Angesicht zu Angesicht mit dem Bachelor wieder üben kann, steht allerdings noch in den Sternen. Beziehungsweise: Die Meinungen klaffen da weit auseinander – 780 Kilometer, um genau zu sein.

Aussage gegen Aussage

So weit ist Clive über Silvester gereist, um Sanja in Wien zu besuchen. Seither hat sich das Neo-Pärli nicht mehr gesehen. Sie vermisse ihn «ganz stark», sagt sie. Sie sieht aber auch die guten Seiten an einer Fernbeziehung: «Ich lerne sehr viel dazu, zum Beispiel Vertrauen.» Anfang Februar stehe vermutlich das nächste Treffen an. «Und dann ist ja alles gut.»

Bei Clive tönts etwas anders: «Das entscheiden wir spontan. Wir haben noch kein Datum.» Er habe zurzeit viel zu tun und deshalb wenig Zeit für die Beziehung, so der Aargauer Geschäftsmann. «Aber Sanja und ich stehen in täglichem Kontakt.»

Auch wo sie sich wiedersehen, ist offen. Das ist offenbar auch Hans was Heiri: «Ob Wien oder Zürich, das kommt nicht drauf an. Ich müsste mir ja sowieso frei dafür nehmen», sagt Clive pragmatisch. Grosse Gefühle klingen irgendwie anders.

Viel Business, wenig Beziehung

Selbst auf ihren Instagram-Accounts ist es inzwischen still geworden. Zumindest, was ihre Beziehung angeht. Ein letztes Pärli-Bild gabs am 1. Januar: Mit einem gemeinsamen Foto wünschten damals beide ihren Followern ein frohes neues Jahr. Nur ab und zu erinnern sie noch mit einem kleinen, aufgewärmten Story-Repost an den anderen.

In Sachen Business hingegen sind beide aktiver denn je. Sie macht als Influencerin Werbung für Pelz oder für «Abnehmen im Liegen», er postet Motivationsvideos und Clips aus seinen Mitarbeiter-Schulungen.

Immerhin: Eineinhalb Monate nach dem «Bachelor»-Finale inklusive grossem Liebesgeständnis sind die beiden offiziell noch ein Paar. Darin sind sie sich einig. Und sollte es dereinst (total überraschend) doch nicht zwischen den beiden klappen, nehmen sie zumindest etwas mit aus ihrer Fernbeziehung: neue Sprach-Skills.

Auch Clive präsentiert Sprachkünste – so wienert der Bachelor: «So, was hat ma g'lernt vom Wiena Schnitzerl? Wir haben g'lernt, wir foan mim Hawara und dem Fiaker a bissl umanander.» Grob übersetzt: «Wir fahren mit dem Freund und einer Kutsche ein bisschen herum.» Wiener Schnitzel ist Clives Spitzname für Sanja.



Nichts verstanden? Wir übersetzen gern: «Das habe ich vom Wiener Schnitzel (Anm. d. Red.: Sanja) gelernt. Mit einem Freund fahren wir mit der Pferdekutsche herum.»

Sanjas Schwiizertüütsch-Fortschritte siehst du im Video oben.



(kfi)