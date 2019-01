«Wie ein Zauberwürfel, den ich im Kopf lösen musste»

Innerhalb weniger Stunden nach dem Release von «Bandersnatch» entwickelte sich der interaktive Mystery-Thriller der «Black Mirror»-Macher mit seinen clever verzweigten Handlungspfaden zum Internet-Hype.

Die Zuschauer zerbrachen (überspitzt) beinahe an den schweren Entscheidungen, die sie treffen mussten, überschwemmten Social Media mit Memes und der Subreddit zum Netflix-Werk wird mittlerweile dem Stoff eines Bachelor-Studiengangs gerecht – zumindest, was die Menge anbelangt.

Schöpfer unterschätzte das Projekt komplett

Ähnlich reichhaltig und komplex fiel das Skript aus – was «Black Mirror»-Schöpfer, -Drehbuchschreiber und -Produzent Charlie Brooker (47) zunächst komplett unterschätzte. «Das wird ziemlich unkompliziert», teilt der Filmemacher seine ersten Gedanken zum Projekt in einem neuen Making-of-Clip (oben im Video), «irgendwann werde ich wohl aber ein Flussdiagramm zeichnen müssen.»



In einer weiteren Featurette zeigt Netflix, wie komplex die (technischen) Abläufe hinter den Kulissen sind. (Video: Netflix)

Einige Monate später habe sich das Ganze plötzlich zu einem Ballon aufgeblasen: «Es war unglaublich herausfordernd – in allen Belangen. Manche Handlungsstränge zu entwirren, fühlte sich an, als müsste ich im Kopf einen Zauberwürfel lösen.»

Herausforderungen für die Schauspieler – in allen Belangen

Auch die Schauspieler hätten ihre liebe Mühe mit dem Stoff gehabt, so Brooker. «Sie mussten im Kopf behalten, an welcher Stelle sich ihre Figur gerade befindet. Am Tag vorher war diese nämlich vielleicht gleich weit – einfach in einer alternativen Timeline.»

[Spoiler Alert] but for everyone who appreciates the beauty of flowcharts, here’s one for Bandersnatch from @/Alpine (via reddit). I’ve also read that there maybe more hidden new ways to alter the storyline(!!!) Pls share if u’ve found paths not in this one hehe pic.twitter.com/aQMEUrRTjK