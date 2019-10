Das sind die drei besten Überraschungen für Patric

Er wusste, was auf ihn zukommen könnte: Von Champagner aus dem Schuh über getragene Unterhosen bis zum Anblick entblösster Brüste wurden die bisherigen 3+-Bachelors beim ersten Kennenlernen schon mit allerlei Überraschungen gefordert.

Heute Abend ist es für Patric Haziri (29), den achten Schweizer TV-Bachelor, so weit: Er wird die 21 Kandidatinnen der neusten Staffel eine nach der anderen aus dem Auto steigen sehen.

«Was, wenn keine zu mir passt?»

Er habe Respekt gehabt vor dem «ersten Moment im richtigen Rampenlicht», so Patric. «Was, wenn von den 21 Frauen keine zu mir passt? Und was, wenn sie mich nicht gut finden?»

3+ zeigt das grosse Kennenlernen, das Ende August abgedreht wurde, heute ab 20.15 Uhr. So viel vorweg: Vor allzu plumpen und nackten Aktionen bleibt der Zürcher heute Abend verschont.

«Aber bei mir wäre das kein grosser Pluspunkt gewesen», sagt Patric. «Das passt nicht zum ersten Kennenlernen.» Alles in allem sei das erste Treffen mit den Ladys «vor allem lustig» gewesen.

Drei Kandidatinnen risikieren für den ersten Eindruck aber besonders viel. Wie Patric diese Momente erlebt hat, erzählt er unten.

Yiankarla (23) aus Solothurn tanzt den Bachelor an

Das sagt Patric: «Erster Gedanke: Wow, was für ein auffälliges Kostüm. Zu ihr passt das gut, sie kann das tragen. Dass Yiankarla noch in die Offensive ging und mich angetanzt hat, hätte für mich nicht unbedingt sein müssen. Ich finds mutig, beim ersten Treffen gleich «all in» zu gehen. Respekt!»

Miriam (29) aus Deutschland singt dem Bachelor ein Ständchen

Das sagt Patric: «Ich habe gemerkt, dass sie nervös ist, als sie nach meinen Händen gegriffen hat – ihre haben gezittert. Ich hab versucht, sie zu beruhigen, und habe ihr während des Singens die Hand gestreichelt. Sie hat eine krasse und schöne Stimme. Das war gut!»

Alessia (22) aus Zürich lässt sich in einem Gummi-Pool vorfahren

Das sagt Patric: «Normalerweise hielt das Auto immer an der gleichen Stelle. Als es einfach weiter fuhr, dachte ich: Oh, mein Gott, was kommt jetzt? Alessias Auftritt war sicher der krönende Abschluss. So was hab ich definitiv noch nie gesehen – und ich fands sehr lustig. Ich hab mich noch kurz gefragt, ob es mir gelingt, sie zu tragen. Und ich sagte mir: Hoffentlich stolpere ich nicht.»

