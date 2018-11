«Benjamin hat für mich Star-Appeal»

«Cry Me a River» sangen der Berliner Stefan Celar (23) und der Zuchwiler Benjamin Dolic (21) in ihrem «The Voice of Germany»-Battle am Sonntagabend. Grund für Freudentränen hatte am Ende aber nur einer von ihnen: Benjamin stieg als Sieger aus dem Ring und ist damit in den Sing-offs dabei.

Umfrage Wie stehst du so zu Justin Timberlakes «Cry Me a River»? Das ist der beste Song aller Zeiten und Welten!

Mein Lieblingslied von JT.

Ein Klassiker – nicht mehr, nicht weniger.

Ich stehe nicht, ich zucke – mit den Schultern.

Kann ich echt nicht mehr hören. Merci euch für den Ohrwurm – not!

Kenne ich nicht. Ja, tatsächlich.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Für Coach Yvonne Catterfield (38) war der Schweizer «einfach stimmlich und von der Performance her präsenter» als der Deutsche. «Benjamin hat für mich einen gewissen Star-Appeal», urteilte Juror Michi Beck (50) von Die Fantastischen Vier, und Michael Patrick Kelly (40) empfand das «Ungewöhnliche» des 21-Jährigen als «anziehend».

Nach Bernarda Brunovic (25) aus Dietikon ist Benjamin bereits der zweite Schweizer in den 2018er-Sing-offs von TVOG.

«The Voice of Germany» läuft donnerstags auf Prosieben und Sonntags auf Sat 1.

(Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.)

(shy)