Schweizerin schlägt in neustem Netflix-Hit zu

Frankfurt am Main. Der Hip-Hop Produzent Jinn erhält die Chance seines Lebens, als das legendäre Label Skyline Records ihm ein Angebot macht. Doch der Erfolg hat seinen Preis. Während Jinn sich zwischen Karriere, Freundschaft und Familie entscheiden muss, steht auch Skyline Records vor turbulenten Zeiten. Als der Bruder von Kalifa, dem Label-Boss und großen Rapstar, aus dem Exil zurückkehrt und seinen Anteil einfordert, prallen die Welten der Musik, der Finanzen und der organisierten Kriminalität mit voller Wucht aufeinander. Die Schweizerin Carol Schuler beeindruckt in der Rolle der kurdischen Rapperin Zilan, die für das Label die Drecksarbeit macht und die auch nicht davor zurück schreckt, Gewalt anzuwenden. Vor ihr haben alle Männer Angst. Damit stellt Schuler in dieser wichtigen Nebenrolle Geschlechterrollen auf den Kopf.

Wie kamst du fast zeitgleich zu einem Netflix-Job und zur Rolle als Schweizer «Tatort»-Kommissarin?

Das war absoluter Zufall. Innerhalb eines Jahres wurden mir diese zwei Projekte angeboten. Es freut mich besonders, weil diese beiden Rollen sehr gegensätzlich sind und ich eine spannende schauspielerische Bandbreite zeigen kann.

Du bist die erste Schweizerin in einem Netflix-Original. Wie stolz bist du?

Es ist natürlich verrückt, sich vorzustellen, dass «Skylines» aktuell in 190 Ländern weltweit geschaut werden kann. Für meine Herangehensweise macht das jedoch keinen Unterschied. Ich versuche, bei jeder meiner Rollen etwas Neues zu entdecken und mich weiterzuentwickeln.

Wie kamst du zu der Rolle in «Skylines»?

Ich wurde ganz klassisch zum Casting in Berlin eingeladen – und es hat geklappt.

Erzähl uns was von deiner Figur Zilan.

Der Name Zilan kommt aus dem Kurdischen und bedeutet Sturm. Ich finde, das beschreibt die Figur schon ganz gut. Sie ist unberechenbar, unnahbar und fähig, viel Verwüstung anzurichten.

Was ist das Beste an der Rolle?

Ich mochte Zilan von Anfang an, weil sie etwas Geheimnisvolles ausstrahlt und nicht so leicht zu durchschauen ist. Ausserdem verweigert sie es, sich irgendwelchen weiblichen Stereotypen anzupassen.

Du bist oft in toughen Rollen zu sehen. Hast du Angst, im TV darauf abonniert zu sein?

Tough ist ein weites Spektrum. Für mich ist es am wichtigsten, mich nicht zu wiederholen, ich will mich nicht selbst langweilen. Und viele meiner Figuren sind gar nicht so hart, wie sie zunächst vielleicht scheinen.

Was kannst du zu deiner Rolle als neue Schweizer «Tatort»-Kommissarin sagen?

Ich freue mich, nun zur Abwechslung mal auf der Seite der Gesetzeshüter zu stehen. Ganz besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Anna Pieri und Regisseurin Viviane Andereggen. Und darauf, dass ich mal wieder etwas mehr Zeit in Zürich verbringen darf.

Du hast schon mit zwölf Jahren für deine Performance in «Lieber Brad» den Schweizer Filmpreis gewonnen. Was für Erinnerungen hast du daran?

Ich weiss noch, dass ich damals eine Zahnspange trug, für die ich mich sehr schämte. Meine grösste Sorge war es, die Spange vor den Fotografen zu verstecken. Geklappt hat das jedoch nicht.



Wolltest du je einmal aufhören mit der Schauspielerei?

Nein, ich stand mit fünf Jahren das erste Mal auf der Theaterbühne und wusste vom ersten Moment an, dass dies der Ort ist, wo ich hingehöre. Und ich hoffe, ich kann diesen Beruf noch so lange ausüben, bis ich irgendwann tot von der Bühne falle.

«Skylines» ist jetzt auf Netflix verfügbar.



