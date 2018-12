Clive und Sanja sind tatsächlich ein Paar

Am Montagabend übergab Clive Bucher (26) seine letzte «Bachelor»-Rose der Wienerin Sanja (26). Doch hielten die Gefühle der beiden auch nach der Sendung an? Auf die Antwort mussten Fans nur 24 Stunden warten.

Am Dienstagabend nahmen Clive und Sanja in der Zusatzfolge von «Der Bachelor» auf der Couch von Moderator Rafael Beutl (32) Platz. Und: «Ja, auf jeden Fall», lautete die Antwort des Aargauer Rosenkavaliers auf die Frage, ob er und die Österreicherin ein Paar seien. Als Beweis lieferten die beiden gleich mehrere leidenschaftliche Küsse. Clive sei sich sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Ausflug nach Wien

Ihr ersten Treffen fand übrigens in Wien statt. Einen kleinen Einblick gab es in der Sendung: In einer Geheimmission – begleitet von einem Kamerateam – besuchte Clive seine Sanja in der österreichischen Hauptstadt.

Vor dem Stephansdom wartete der Zürcher mit einem Bund roter Rosen – welche Blumen auch sonst? – auf seine Herzdame. Fahrten in der Pferdekutsche und im Riesenrad standen ebenfalls auf dem Programm. «Das sieht sehr romantisch und vertraut aus», so Beutl schmunzelnd nach dem Einspieler.

Zickenkrieg reloaded

In der Zusatzfolge selbst waren auch neun weitere Ladys von Clive zu Gast – und wärmten alte Streitereien auf. Neben Amandas Kinderlüge über Sanja und Marias angeblichen Freund ging vor allem das Thema Fabienne in die nächste Runde. Es wurde diskutiert, geschimpft und noch mehr geweint. Da kamen aber selbst wir nicht mehr mit, sorry.

