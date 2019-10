Der Bachelor war schneller oben ohne als Tanja

Das war gut:

Patric ist das bisher einzige Highlight der neuen Staffel. Mit ruhiger, zurückhaltender Art und in ganzen, grammatikalisch korrekten Sätzen führte er durch die erste «Bachelor»-Folge. Sympathie-Bonuspunkte sammelte er mit dem kurzen Lachen, das er hinter jeden zweiten Satz hängt. Und mit seinem Besuch bei Grosi Gertrud, die ihm noch Tipps fürs Flirt-Abenteuer mit auf den Weg nach Thailand gab.

Auch bei den Ladys kommt Patric an: Das Verdikt lässt ich in einem Wort zusammen fassen: «Sexy», finden sie ihn. Die Kandidatinnen beeindruckte er auch mit seinem extratiefen Ausschnitt – der so tief war, dass er diejenigen der Ladys locker toppte und in gewissen Kamera-Einstellungen nicht mal ins Bild passte. «Bitte mach das Hemd noch zu, es macht mich ganz nervös», sagte Yiankarla vor den Speed-Dates.

Das war gähn:

Die beiden Silikon-Kandidatinnen machten vorab am meisten Lärm – und dann kam nichts mehr. Dass Tanja in ihren ersten beiden Szenen gleich ihre Brüste entblösste, war so vorhersehbar wie die Wassersprudler- und Sextoy-Produktplatzierungen. Hat das Playmate in Folge zwei noch etwas anderes zu bieten?

Und dann Alessia: Die war nach ihrem Beauty-OP-Recap und dem durchaus witzigen Move mit der Ankunft im aufblasbaren Baby-Pool plötzlich arg still – und vor allem mit dem Streicheln ihrer Perücke beschäftigt.



Alessia erzählt, warum sie sich unters Messer gelegt hat. (Video: 3+/20 Minuten)

Die sind weg:

Zwei Kandidatinnen hat Patric nach dem Hallo-Sagen und den Speed-Dates gleich wieder nach Hause geschickt. Fürs Protokoll hier ihre Namen: Adela (25) und Kristina (36) stehen nach der ersten Rosen-Verteilung mit leeren Händen da. Somit sind noch 19 Frauen dabei, die hoffen können, nächste Woche vom Bachelor auf das Partyboot eingeladen zu werden.



Die ersten Auftritte der 2019er Ladys. (Video: 3+/20 Minuten)

