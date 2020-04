Treibt Mirco ein falsches Spiel mit Chanelle?

Das war gut

Umfrage Wie fandest du Chanelles erste «Bachelorette»-Folge? Ich bin hooked. Gebt mir mehr von dem Stoff!

Solider Start. Jetzt Gas geben, dann bleibe ich dabei.

Mein Herz, es brennt nicht für sie.

LOL, ich schau diese Sendung doch nicht. Trotzdem habe ich diesen Artikel gelesen, weil mich das Thema halt doch interessiert, LOL.

ist die eloquenteste Bachelorette, die die Schweiz jemals hatte. Damit tritt die 23-jährige Zugerin vor der Kamera sogar noch glaubwürdiger auf als die bereits mehr als soliden Eli Simic (31, 2017) und Adela Smajic (27, 2018); die Erfahrung im Showbusiness ist der Schlagersängerin und Moderatorin anzumerken.

Zwar lässt sie sich trotzdem immer mal wieder zu Floskeln hinreissen (sie kann wohl nicht anders, Schlager-Lyrics bestehen ja zu 120 Prozent aus solchen), gewinnt jeder dummen Aussage etwas ab und watscht Übergriffe (zum Beispiel, als ihr einer ungefragt den Hals ableckt) noch nicht ab, sie findet aber stets die Worte zum Reagieren.



Bachelorette Chanelle im 20-Minuten-Interview. (Video: G. Brönimann/ P. Stirnemann)

Und: Der Zürcher Mirco ist die wunderbare Antithese zum «Bachelorette»-Kandidaten-Proto-(Stereo-)Typen. Der 22-Jährige ist fit, aber nicht aufgepumpt, unangestrengt sympathisch und viel zu verträumt, als dass er auch nur an Macho-Gehabe denken könnte.

Entsprechend wird er von der Konkurrenz behandelt wie der nette Junge auf dem Pausenplatz von den Schulschlägern und wir möchten uns wie Löwenmütter schützend vor ihn werfen. Vor der ersten Entscheidung sagt er dann in die Kamera, dass er die Rose im Falle eines Falles nicht akzeptieren könnte, weil Chanelle nicht sein Typ sei – und nimmt sie dann trotzdem an.

Warum tut er das? «Ich konnte nicht anders, mein Herz hat für mich entschieden», sagt er in die Kamera. Aber ist das die ganze Wahrheit? Die neue Staffel fängt tatsächlich spannend an.



Der erste Eindruck zählt, heisst es ja. Was diese 2020er Kandidaten bei der Planung geritten hat, wissen wir leider auch nicht genau. (Video: 3+/20 Minuten)

Das war gähn

Komplett awkwarde, erzwungene Gespräche rund um Sponsoren wie den Sprudelwasser-Gerätehersteller und den Unterwäsche-Brand waren früher mal unfreiwillig komisch, sind mittlerweile aber einfach nur noch den Zuschauerinnen und Zuschauern gestohlene Lebenszeit.

Die Staffel scheint allgemein erneut nach Schema F (F, wie, äh, Forhersehbar) abzulaufen: Am zweiten Tag wird wie gehabt gespeeddatet und die Vorschau auf die kommenden Wochen zu Beginn der Episode zeigt, dass erneut auf dem Partyboot gefeiert, im Schlamm gecatcht und in Karts gerast wird – hat Thailand wirklich nichts anderes zu bieten?

Damit du die Übersicht behältst, sind hier nochmals alle 22 Kandidaten der neuen Staffel:

Das sind die neuen «Bachelorette-Kandidaten

Die sind raus

Gleich nach dem Speeddating durfte sich der deutsche Autoschieber (damit meinen wir nicht seinen Beruf, er hat vielmehr beim Kennenlernen die Limo gestossen, statt drinzusitzen) und Süssholzraspeler Jamy (31) über die erste Rose der Staffel freuen.

Schon nach zwei Tagen rosenlos nach Hause fliegen mussten hingegen Detailhandelsfachmann Alessio (22), der durchaus stockärschige Finanzberater Jeffrey (22) sowie Herrencoiffeur Paulito (27). Da warens also nur noch 19 Rosenkrieger (so bezeichnet der Off-Sprecher die Kandidaten und wir sind hässig auf uns selbst, dass uns das in all den Jahren nicht auch eingefallen ist).

«Die Bachelorette» läuft montags um 20.15 Uhr auf 3+.



Und zum Abschluss noch der Trailer zur 2020er Staffel von «Die Bachelorette». (Video: 3+)

