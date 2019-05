Zwei Nächte, dieselben Outfits – wie geht das?

Für die erste Folge der neuen «Bachelorette»-Staffel haben die 21 Kandidaten und Bachelorette Andrina (26) zwei Tage Zeit gehabt, einander kennenzulernen. Am ersten Abend fand die grosse Begrüssungsrunde statt, bei der jeder der Bätschi-Boys einzeln Andrina Hallo sagen konnte.

Umfrage Hast du die erste Folge von «Die Bachelorette» gesehen? Na-tür-lich!

Noch nicht, hol ich aber nach!

Nur einen Teil. Irgendwann hab ich aufgegeben.

Nein, das interessiert mich nullkommanull.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Dafür hatten sich alle schick gemacht: Die Jungs trugen Anzüge, Andrina ein glänzendes, gelbes Kleid.

Zweiter Tag, ein Look

Am nächsten Tag standen die Speed-Dates an – in lockeren Outfits. Am zweiten Abend dann die erste Rosen-Selektion und wieder hatten sich alle schön herausgeputzt.

Was auffiel: Sowohl Andrina als auch die Kandidaten trugen dieselben Kleider wie beim ersten Kennenlernen am Vorabend. Wurde da etwa geschummelt? Wurden die Begrüssungsszenen und die erste Rosennacht am selben Tag gedreht? Und die Speed-Dates an einem anderen?

Die Outfits dienen der Übersicht

Die Erklärung von 3+ ist ganz einfach: «Bei 21 Männern ist es leicht, den Überblick zu verlieren. Damit die Zuschauer die Kandidaten besser erkennen, kleiden sie sich in der ersten Nacht der Rosen so wie beim ersten Kennenlernen.»

Auch seien die Sequenzen genau in der Reihenfolge abgedreht worden, wie sie im TV zu sehen waren. «Würde man die Reihenfolge ändern, wären die Emotionen nicht echt», teilt 3+ mit. Warum Andrina nochmals dasselbe Kleid tragen musste, erklärt diese Begründung allerdings nicht.



Das Wichtigste aus Folge eins im bequemen Schnelldurchlauf gibts hier. (Video: 3+/Philipp Stirnemann/20 Minuten)

(fim)