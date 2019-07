Vorweg, eine ***SPOILER-WARNUNG***! Wer absolut überhaupt nichts zur neuen Staffel wissen will, soll hier bitte nicht weiterlesen.

Wir geben im Artikel allerdings nur wieder, was schon im Netz rumgeistert. Grosse Plot-Spoiler sind garantiert keine darunter.

Es wird noch grusliger

«Die Bedrohung ist brutal. Es wird richtig böse. Es wird riesig», sagt Noah Schnapp (14), Darsteller des Dauer-Sorgenkinds Will Byers, in einem Interview mit MTV. Dies bestätigt auch Natalia Dyer (22) alias Nancy Wheeler: «Die dritte Staffel wird grösser, dunkler und unheimlicher.»

Auch Ross Duffer (35), der eine der Show-Erfinder-Zwillinge, sagt gegenüber Digitalspy.com: «Wir liessen uns von den berühmtesten Horrorfilmen inspirieren.» Doch die Staffel wird trotz erhöhtem Grusel-Faktor witzig: «Es sind die bisher lustigsten Folgen», verspricht Duffer.

Die Lovestorys gehen weiter

Schattenmonster-Jagd hin oder her – die Teenager finden in den neuen Folgen auch Zeit, die in Staffel zwei begonnenen Turteleien zu vertiefen. «Mike und Elfs Beziehung geht weiter, bei den beiden läuft es gut. Das Gleiche gilt für Mad Max und Lucas», so Regisseur und Produzent Shawn Levy (50) gegenüber dem «Hollywood Reporter».

Auch Jonathan und Nancy sind nach wie vor ein Paar, ihre Beziehung ist aber neuen Herausforderungen ausgesetzt. «Die beiden machen ein Praktikum bei der Lokalzeitung. Zusammen zu arbeiten, belastet sie», verriet Matt Duffer (35) Ew.com. Das klingt für «Stranger Things»-Verhältnisse ausnahmsweise mal nach ziemlich gewöhnlichen Jugendlichen.

Sadie Sink (17) alias Max sagt in einem Interview mit «Elle»: «Wir werden uns vermehrt mit ganz normalem Teenager-Kram beschäftigen, und nicht mehr nur die ganze Zeit Demogorgons jagen.» Das sei ein schöner Ausgleich, wie sie meint.

Neue Figuren treten auf

Es werden neue Figuren und somit neue Schauspieler in den Cast integriert: US-Model und Schauspielerin Maya Hawke (20). Die Tochter von Uma Thurman (49) und Ethan Hawke (48) wird gemäss «Variety» ein «alternatives Mädchen» spielen, das von «seinem 08/15-Job gelangweilt ist und nach Aufregung im Leben sucht». Ausserdem soll sie ein dunkles Geheimnis aufdecken.

Ebenfalls neu im Team: «Robin Hood: Men in Tights»-Darsteller Carey Elwes (56) wird die Rolle von Bürgermeister Kline übernehmen. Der amerikanische Schauspieler Jake Busey (48) wird Bruce spielen, einen Journalisten der «The Hawkins Post».

Es ist plötzlich Sommer

Kalt, düster und herbstlich ist man sich die Kulisse von «Stranger Things» gewöhnt. Mit der dritten Staffel wird sich das ändern: Die neuen Folgen spielen im Sommer, wie Regisseur Levy am Paley-Fest im März 2018 verriet. Genauer gesagt im Sommer 1985. Damit wird die Handlung zeitlich gesehen nicht direkt an die zweite Staffel anknüpfen, sondern ein Jahr überspringen.

Die Kids, die in der dritten Staffel zwischen 13 und 14 Jahre alt sind, werden oft in der Starcourt Mall, einem neu eröffneten Shopping-Center in Hawkins, abhängen. Dazu veröffentlichte Netflix bereits vor einem Jahr einen witzigen Teaser, der Papa Steve als Glaceverkäufer zeigt.

Mit der Mall und der neuen Jahreszeit wird sich die Staffel «ästhetisch betrachtet ganz anders präsentieren», erklären die Macher. «Alle gehen in die neue Starcourt Mall, ins Kino und natürlich in die Badi von Hawkins. Spass und Freude werden in der Luft liegen», sagt Ross Duffer. Bleibt abzuwarten, ob die positiven Vibes anhalten.

Um die Vorfreude auf Donnerstag zu steigern und die «Stranger Things»-Geschmacksknospen nach zwei Jahren Pause wieder wachzurütteln, gibts im Video oben schon einmal ein Trailer-Häppchen zur neuen Staffel.

