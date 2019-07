«Wendler führt seine Freundin vor»

Der Sender RTL öffnete vergangenen Dienstag die Pforten zum diesjährigen «Sommerhaus der Stars». Schon kurz nach ihrem Einzug sorgten Schlagerstar Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller aber für Kopfschütteln bei den Zuschauern. Ständig grabschte das Paar an sich herum, redete ungeniert und fast ausschliesslich über Sex.

Umfrage Würdest du beim «Sommerhaus der Stars» mitmachen? Niemals, das ist mir echt zu trashig.

Nur, wenn der Wendler nicht in der Villa ist.

Wenn eine gute Gage winkt, warum nicht.

Nur mit einer Fake-Beziehung. Ich würde da nichts aufs Spiel setzen wollen.

Sofort! Ich wollte schon immer ins TV.

Nur, wenn der Wendler auch in der Villa ist.



In der zweiten Folge, die am Dienstag ausgestrahlt wird, legt das Paar nun nach. Anstatt mit den anderen Promis zu plaudern, ziehen sich die beiden laut Bild.de lieber in ihr Kuschel-Stockbett zurück.

Po-Gegrabsche geht Willi Herren zu weit

Dabei scheint Laura vor allem an einer Sache gefallen gefunden zu haben: «Schatz, du machst das so süss. Streichel meinen Popo», so die 18-Jährige. Doch kurz darauf platzen ihre Mitbewohner Willi Herren und dessen Frau Jasmin (40) ins Zimmer.

Und was macht der Wendler in solch einer Situation: Er gibt seiner Laura einen Klaps auf den Po und sagt zu Herren: «Willst du auch mal?». Der 44-Jährige lehnt sofort ab. Im Einzelinterview ergänzt er: «Der führt seine Freundin vor.»

Es geht nur um das Eine

Damit nicht genug: «Wie sieht es denn aus mit Sex? Ihr fangt an und wir legen nach?», hakt der Schlagersänger beim Ehepaar Herren nochmals nach – und blitzt erneut ab.

Die Gedanken des Michael Wendlers scheinen sich im Haus hauptsächlich um das Eine zu drehen, denn auch im Gespräch mit den anderen Bewohnern gibt es für ihn nur ein Thema. «Wir wollen endlich mal wieder Sex haben. Laura ist schon ganz willig.»

Auch viele Zuschauer finden das Verhalten von Schlagersänger Wendler bedenklich.

«Traurig und beängstigend.»



Ich schaue gerade das #Sommerhaus der Stars nach und finde es beängstigend und traurig, wie die Freundin vom Wendler so vorgeführt wird.



Alter die ist 18, natürlich noch "ein Kind" und das RTL das ausnutzt widert mich sehr an.



Genauso wie die Menschen, die über sie lästern. — 𝐊𝐚𝐭𝐚 (@ichhassepommes) July 28, 2019

«Unangenehm.»



Wer dachte, dass der Wendler bei #IBES unangenehm war, hat ihn noch nicht beim #Sommerhaus gesehen. — Katharina🦉 (@KatharinaIsabel) July 27, 2019

«Nicht normal.»



Abartig. Der ist doch nicht normal

🤢🤮🤮#Sommerhaus #wendler



Wendler im Sommerhaus der Stars: Willi, willst du auch mal? https://t.co/Ep7sVShRPf — Klabautermann (@fzumw) July 29, 2019

«Wie toxisch ist deine Beziehung?»



Auf einer Skala von 1 bis Wendler, wie toxisch ist deine Beziehung? #Sommerhaus — Zustand Zwei (@ZustandZwei) July 27, 2019

Ob es tatsächlich zwischen Michael Wender und seiner Laura im «Sommerhaus der Stars» zu intimen Stunden kommt, erfährst du oben im Video.

(kao)