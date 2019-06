Fans rasten wegen Mileys «Black Mirror»-Folge aus

Lange wurde die fünfte Staffel von «Black Mirror» herbeigesehnt, diese Woche hat Netflix nun die drei neuen Folgen veröffentlicht – und lässt die Fans damit ein bisschen am Rad drehen.

Umfrage Schaust du «Black Mirror»? Nein, das ist mir zu unheimlich.

Jede einzelne Folge!

Ja, die neue Staffel habe ich mir aber noch nicht gegeben.

Bisher nicht. Jetzt bin ich aber schon neugierig ...



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Cast sorgt für Begeisterung: Besonders gehypt wird Miley Cyrus (26), die in der Episode «Rachel, Jack and Ashley Too» den depressiven Popstar Ashley O verkörpert.

Darum gehts in der Folge

Ashley O bringt die Roboterpuppe Ashley Too auf den Markt, die durch künstliche Intelligenz über Ashley Os Persönlichkeit verfügt.

Teenagerin Rachel ist Ashley Os grösster Fan und kann ihrem grossen Idol durch die Roboterpuppe nah sein. Ashley Too entwickelt jedoch ein Eigenleben – und spielt der Psyche von Rachel Streiche.



Der Trailer zu «Rachel, Jack and Ashley Too». (Video: Netflix)

So reagieren die Zuschauer auf Social Media

Dieser Fan sieht Parallelen zu Miley Cyrus' Popstar-Leben: Womöglich hat Miley als Hannah Montana ja dasselbe durchgemacht wie ihre Serienfigur Ashley O ...



Omg black mirror episode with Miley Cyrus was so fucking amazing. It made me realize that she might’ve went through the same thing with Hannah Montana not having a voice and controlled. Now nobody can fuck with her freedom!!! pic.twitter.com/aPCqIFW7cr — Gaby🇵🇷 (@gabylovesonic) June 5, 2019

US-Youtuber Ricky Dillon hat die Episode wohl überzeugt:



I JUST WATCHED THE MILEY BLACK MIRROR EPISODE AND IT WAS AMAZING WOW I LOVED IT. You killed it legend omg @MileyCyrus — Ricky Dillon (@RickyPDillon) June 6, 2019

Dieser Nutzer ist sprachlos:



What did y'all think about black mirror this is how I felt pic.twitter.com/1nfPaa5iOP — Steven Peck (@th077ie) June 6, 2019

«Die Episode mit Miley Cyrus war so symbolisch», schreibt dieser User.



the black mirror episode with miley cyrus was so metaphorical and symbolic AND YALL WHO HATED ON HER FROM GOING FROM HANNAH MONTANA TO WRECKINGBALL BETTER APOLOGISE #AshleyO — Siân (@author_ninja) June 6, 2019

Dieser Nutzer lobt die Folge als Disney-Satire: «Es ist ein grosses ‹Fuck You› von Netflix an Disney.»



I loved this episode. It's Netflix's big FU to Disney. Satire at its best.



Miley Cyrus was a perfect cast for Ashley and I'm impressed by her acting. #BlackMirror pic.twitter.com/b7ulPAm7Ys — Shuvo Rashid (@ShuvoR_) June 6, 2019

Ob Ashley Os Songs wohl bald Mileys Hits überholen wird?



Miley Cyrus trending bc people want to hear Ashley O’s music instead of the album she released a day ago pic.twitter.com/dEFbgsJACY — efren (@okayefren) June 6, 2019

Diese Nutzerin würde sich auf jeden Fall wünschen, dass es Ashley Os Tracks zum Streamen gibt.



are we getting that ashley o song on spotify it’s a lowkey bop pic.twitter.com/PaxDdIVGG7 — italia 🕷 (@thotnite666) June 5, 2019

Manche können gar nicht aufhören, darüber zu sprechen, wie grossartig Miley Cyrus in «Black Mirror» ist:



me talking to my family:

▶ 🔘──────── 00:22



me talking to friends:

▶ 🔘──────── 00:43



me talking about how Miley Cyrus is an amazing actress in black mirror and deserves more credit and attention than she gets:

▶ 🔘──────── 4:59:28 — R 🥀 (@cyrusfamilyrare) June 6, 2019

Vor lauter Enthusiasmus fehlen diesem Fan gar die Worte:



miley cyrus in black mirror omfg pic.twitter.com/261WekU3qC — &e (@GOAWAYANDY) June 6, 2019

(afa)