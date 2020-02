«Wilder» beschert SRF erneut Top-Zahlen

«Wilder» bleibt für SRF ein Erfolg: Die Krimi-Reihe mit den Polizeibeamten Rosa Wilder (Sarah Spale) und Manfred Kägi (Marcus Signer) erreichte in der zweiten Staffel im Schnitt 534'000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am meisten schalteten beim Staffelstart ein. Die erste Folge mit dem Titel «Blut» sahen 595'000 am Fernsehen, das Finale gestern Abend verfolgten 531'000 in der Erstaustrahlung. Mit den Wiederholungen innerhalb der ersten sieben Tage kommt der Bestwert von Folge eins sogar auf 688'000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

«Herausragende Reichweiten»

Die Macher blicken «zufrieden und stolz» auf Staffel zwei zurück, wie Urs Fitze, Leiter Fiktion beim SRF, sagt. «Im Vergleich zur ersten Staffel sind die Zuschauerzahlen am Fernsehen leicht zurückgegangen, dafür ist die Nutzung online gestiegen.»

In der gesamten Nutzung erreichte jede Folge sogar über 670'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, so Fitze. «Das sind herausragende Reichweiten für SRF.»

Die Fans der Serie sind ebenfalls happy mit dem Ende der Staffel. Auf Twitter fallen die Reaktionen durchwegs positiv aus.



Episches Finale. Staffel 2 war GROSS #srfwilder — Martin Roth (@Tinu1893) February 11, 2020

Meine Rede! 100% einverstanden! Spannung pur ohne Schlägereien und •Peng-Peng•!! Interessante zwischenmenschliche, psychologische Fragen gestellt -Rache,Selbstjustiz.. wenn es dich persönlich betrifft.. man weiss es nie... #srfwilder.. 5 Sterne! Danke #srf2 — Elena Poker (@ElenaPoker) February 12, 2020

Die Vorfreude auf Staffel drei ist bereits greifbar.



Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe die 2. Staffel noch intensiver und spannender empfunden als die Erste. Freue mich schon sehr auf Januar 2021! #srfwilder — Roland Meier (@rmm1963) February 12, 2020

Auch der Jura als Filmkulisse wird gefeiert.



#srfWilder - Das war verdammt spannend bis zum Schluss, fast unerträglich!

Die ganze Schweiz weiss nun zwei Dinge: Niemand dreht spannendere Serien als @SRF, und der #Jura ist eine der schönsten Gegenden überhaupt, das Kanada der Schweiz - traumhaft! Und diese Stimmungsbilder... — Peter A. Brügger (@pbruegger) February 11, 2020

Wunderbares Finale von #srfwilder. Stimmiger Abschluss einer Serie, die sich international nicht verstecken muss. Freuen wir uns schon jetzt auf Staffel 3. — Mosci (@mosci) February 11, 2020

Eine Special Mention für Marcus Signer aka Kägi.



Zurzeit stehen Wilder und Kägi bereits wieder im Einsatz und lösen den Fall der dritten Staffel, die für Januar 2021 angekündigt ist. Sie wird ebenfalls auf sechs Folgen aufgeteilt ausgestrahlt. In zwei Blöcken werden diese vom 14. Januar bis 13. März und vom 30. März bis 20. April in La-Chaux-de-Fonds und La Brévine gedreht.

