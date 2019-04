Das steckt alles im neuen «Game of Thrones»-Intro

Ohmeingottpassblossauf!

Weil: Natürlich gibts hier ein paar Spoiler zur gerade angelaufenen achten Staffel von «Game of Thrones».

Wenn das ein Problem für dich ist, dann haben wir hier drüben ganz viele andere, garantiert spoilerfreie Storys zur Serie und aus dem Entertainmentbereich allgemein.

Also nochmals: Ab jetzt wird gespoilert!

Alright, fertig gewarnt – jetzt wird gestaunt. Die Macher der Serie haben die optisch wie musikalisch ikonischen Opening Credits von «Game of Thrones» bisher für jede Episode leicht abgewandelt.

Die Kamerafahrt über die dreidimensionale Diorama-Karte widerspiegelte jeweils, was in der entsprechenden Folge passiert – wenn eine Fraktion ein Gebiet eroberte, erschien deren Wappen darüber, oder als Winterfell brannte, stieg im Intro von dort Rauch empor.



Zum Vergleich: Das war das Intro der ersten Staffel aus dem Jahr 2011. (Video: HBO)

Trotzdem ähnelten sich die Opening Credits stets – für die finale Staffel wurden sie nun aber komplett überarbeitet. Und Westeros sah noch nie so düster aus wie diesmal. Der Winter ist nun eben wirklich hier.

Das Loch in der Mauer

So weit im Norden hat das Intro noch nie begonnen. Der Grund für den Richtungswechsel: das riesige Loch in der Mauer, die die (mehr oder weniger) zivilisierte Welt von der der Wildlings trennt. Der untot gemachte Drachen Viserion hat es am Ende von Staffel sieben ins riesige Bollwerk gerissen.

Der Pfad der White Walkers

Langsam drehen sich die verschneiten Bodenplättli auf der «zivilisierten» Seite der Mauer um, darunter sind sie eisig. Es ist der Pfad, den die untote Armee, die White Walkers (oder eben: der Winter), beschreitet.

Die erste Station der Untoten

Nein, Last Hearth spielte bisher keine Rolle. Aber der Sitz des House Umber gleich hinter der Mauer fällt den White Walkers in der Premiere der neuen Staffel als Erstes zum Opfer.

Die Spiralform des Hügels, auf dem Last Hearth steht, könnte übrigens wichtig sein, wie Intro-Art-Director Kirk Shintani gegenüber «Buzzfeed» andeutet. Spiralförmige Muster würden sich demnach auch an diversen Wänden im Norden finden.

Ausserdem haben die White Walkers den zehnjährigen Lord Umber (der Rest seiner Familie starb im Battle of the Bastards in Season sechs) in Last Hearth an die Wand gepinnt und spiralförmig um ihn herum abgetrennte Gliedmassen angebracht (yep, ziemlich sick).

Wenn du eine Theorie hast, was die Untoten mit den Spiralen am Schaffen haben: ab in die Kommentare damit!

Tell me that doesn't look like the Targaryen sigil #ForTheThrone pic.twitter.com/rILyZr9tGg — harsh (@notsoharshgupta) April 15, 2019



Die Innenarchitektur

In den vergangenen Seasons waren die Figuren meistens überall in Westeros (und darüber hinaus) verstreut. Dementsprechend schnell wanderte die Opening-Credits-Kamera von einer Location zur nächsten. Nun haben sich die grossen Namen in zwei Regionen gesammelt: King's Landing im Süden und vor allem Winterfell im Norden.

Damit die Kamera trotzdem etwas zu tun hat, fängt sie eine bisher nicht gezeigte Seite ein: die Innenseite nämlich. Im Fall der ersten Episode wird das Innere von Winterfell gezeigt, speziell die darunterliegende Gruft. Denn da erfährt Jon Snow endlich seine wahre Identität als rechtmässiger Thronfolger der Seven Kingdoms.

Der Thron

Weil sich das Intro bislang nur draussen abspielte, war der titelgebende Iron Throne auch nie zu sehen. In der ersten Folge von Staffel acht wird der im Thronsaal in King's Landing stehende Supersessel nun erstmals gezeigt. Darüber hängt das Wappen der Lannisters – doch wie lange noch?

Auch in den verbleibenden fünf Intros werden sich Hinweise aufs Geschehen verstecken, verspricht Shintani: «Passt in jeder Episode auf, es finden sich jeweils eine ganze Menge Hinweise.»



