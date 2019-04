Wer lebt nach der Mega-Schlacht eigentlich noch?

Und du dachtest, die grosse Schlacht in «Avengers: Endgame» sei das Krasseste, was du in diesen Tagen zu Gesicht bekommen würdest. Aber wie so oft hat dich «Game of Thrones» eines Besseren belehrt.

Umfrage Wie fühlst du dich nach der dritten Folge der finalen «Game of Thrones»-Staffel? Mein Make-up! Es ist komplett verheult. Ich brauche Glace. Und Umarmungen. So viele Umarmungen.

Umarmungen? Kannst haben. Unendlich viele. Denn: Ich bin so glücklich, ich könnte die ganze Welt huggen!

Das eine Auge lacht, das andere weint. Seit Stunden jetzt. Ich sollte wohl langsam mal einen Arzt konsultieren.

Muss. Meine. Emotionen. Zurückhalten. Darf. Nicht. Das. Gesicht. Verlieren. Halte. Es. Nicht. Mehr. Aus.

So wie vorher – ich habe sie nämlich nicht geschaut. Pro-Tipp, wenn man keine Gefühle zulassen will.



Wenn du ob der vergossenen Tränen (egal, ob Trauer- oder Freudentränen, man darf auch dem Night King die Daumen drücken, #NoJudgement) nicht mehr genau weisst, wer nach dem Super-Geplänkel vor und in Winterfell noch lebt (beziehungsweise ins verschneite Gras beissen musste) oder einfach in wenigen Minuten up-to-date sein möchtest, dann gib dir unser Video oben.

Dort fassen wir wie gewohnt in Whatsapp-Gruppenchat-Form (weil 2019, kennsch) zusammen, was in der neusten Episode der Fantasy-Serie passiert ist.*

Es versteht sich zwar von selbst, aber: Hey, Achtung, in der Zusammenfassung der Folge gibts ungefähr unendlich viele Spoiler zu ebendieser!

Auch für die Leute in den hinteren Reihen: SPOOOIIILEEER!!!

(*Ein wichtiger Figurentod hats aus Dramaturgiegründen nicht in die Video-Recap geschafft: Machs gut, Beric Dondarrion und verdammt seist du, Lord of Light, dass du ihn diesmal nicht mehr zurückgebracht hast!)

(shy)