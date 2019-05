Woher hat Daenerys diesen Starbucks-Kaffee?

Wer die vierte Folge der finalen Staffel von «Game of Thrones» noch nicht gesehen hat, kann beruhigt weiterlesen, denn es besteht keine relevante Spoiler-Gefahr.

Die neuste Episode der Erfolgsserie überrascht mit einem unerwarteten Fehler – oder mit eigenwilliger Produktplatzierung. In Minute 15 sieht man vor Dragon Queen Daenerys (Emilia Clarke) auf einem Tisch in Winterfell einen Starbucks-Behälter stehen. Offenbar wurde vergessen, den Becher aus dem Bild zu schaffen.

Guys it’s not Starbucks, it’s Winterfell’s own coffee chain “Dire cup” #GameofThrones pic.twitter.com/icM6bhXkbx

Absichtlicher Fehler oder Missgeschick?

Spätestens bei der Nachbearbeitung wäre das Retouchieren des Bechers wohl angebracht gewesen. Wer es schafft, Drachen fliegen zu lassen, könnte wohl auch einen Kaffee- oder Teebecher verschwinden lassen.

Dies spricht für ein tatsächliches Missgeschick, das später im Schnitt ausgenutzt wurde, um die Reichweite der Serie noch weiter zu vergrössern.

I can’t get over this Starbucks cup fail 😂 #GameOfThrones pic.twitter.com/Vf3CcKS9Oo