«Die ruinieren die Serie mit den letzten Folgen»

Kommende Sonntagnacht geht «Game of Thrones» nach acht Jahren und ebenso vielen Staffeln zu Ende. Und die Leute sind sauer. Nicht unbedingt, weil eine ihrer Lieblingsserien endet, sondern wie sie endet.

Während die ersten sechs Seasons nämlich mit gemächlichem Tempo viel Figurentiefe erlaubten und schockierenden Szenen somit ungemeine Bedeutung verschafften, wirkte schon Staffel sieben unangenehm gehetzt.

Schlechte Bewertungen

Die finale achte Staffel drückt nun noch mehr aufs Gas – auch auf der Wertungs-Talfahrt: Während «Rotten Tomatoes» für den Auftakt der Season noch 92 Prozent positive Reviews zählte, sind es bei der aktuellen fünften Episode gerade mal noch 48 Prozent.

Entsprechend entsetzt fallen die Fan-Reaktionen aus, die du unten siehst.

Doch bevor du weiterliest: Achtung! Vorsicht! Aufpassen! Es hat ein paar Spoiler zur neuen Folge! Aufpassen! Vorsicht! Achtung!



«Das wars jetzt also, was.»



«So fühle ich mich bei der zweitletzten Episode überhaupt.»



Tonight’s mood while watching the penultimate episode of #GameofThrones pic.twitter.com/tabK7Pa5ws — Lindsay 🐧 (@lindsay_mtaylor) May 13, 2019

«Was zum Teufel war das?!»



«Live-Footage, wie die ‹Game of Thrones›-Macher die Figuren-Entwicklung von sieben Staffeln in den Wind schiessen – nur um aufs Ende hin zu schockieren.»



Live footage of D&D blowing up 7 seasons of character development and lore for the sake of shock and awe at the last moment #GameOfThrones pic.twitter.com/pjKlu7XSFH — Jenna Guillaume (@JennaGuillaume) May 13, 2019

«Daenerys während sieben Staffeln: Hat keine Unschuldigen getötet, dafür Sklaven befreit und die Leute schauten zu ihr auf. Daenerys in Staffel acht: Hört die Glocken als Zeichen der Kapitulation läuten und beginnt aus irgendeinem bescheuerten Grund damit, Unschuldige abzuschlachten.»



Dany for 7 seasons: Has never killed innocent people, stood up for them, freed slaves, people looked up to her.



Dany in season 8: Hears bells of surrender and for some fucking stupid reason starts killing innocent people.#GameofThrones #DemThrones — Denizcan Stark (@MrFilmkritik) May 13, 2019

«Die Daenerys, die ich heute gesehen habe, war nicht meine Daenerys. Das war nicht die Figur, in die ich mich verliebt und die sich während den ersten sechs Seasons wundervoll entwickelt hatte. Ihr Macher seid dumm und dümmer und ihr habt meine liebste Figur abgemurkst, ohne sie wirklich sterben zu lassen – ich hoffe, ihr seid jetzt glücklich.»



the one i saw tonight was not my dany. that was not the character i fell in love with that and had a beautiful development through the first six seasons. dumb&dumber you killed my favorite character without even killing her phisically, hope ur happy now. #GameOfThrones pic.twitter.com/KvUJkj38Jk — eleonora (@disenchcnted) May 13, 2019

«Diese Folge war noch schlimmer als die vorherige. Die ruinieren die Serie tatsächlich mit den letzten drei Folgen.»



that episode was even worse than the last. are they really going to ruin this series in the last 3 episodes — girl on the train (@itsnarabb) May 13, 2019

«Wir haben doch alle so sehr an dich geglaubt!»



«Wie ich das sehe, hätte auch ich diese Staffel von ‹Game of Thrones› schreiben können – mit demselben Ergebnis.»



from what i've seen so far i could've wrote this season of GOT and it would've been about the same — Desus Nice (@desusnice) May 13, 2019

«Das sind die wahren Bösewichte von Staffel acht.» (Die Schöpfer der Serie, D. B. Weiss, links, und David Benioff.)



«Haben die wirklich gerade Varys ermordet und es nicht gezeigt? Nach all dieser Zeit? So muss er gehen? Nicht mal ein Schrei? Wirklich?!»



Did they really just Off-screen murder Varys?



AFTER ALL THIS TIME???



That's how he goes? Not even a scream?

Really#GameofThrones pic.twitter.com/tdFKq1u3NT — Fearless/Lessfear (@Quotemeorelse) May 13, 2019

«Wenn du mit diesem Mist nichts mehr zu tun haben musst.» (Iain Glens Figur Ser Jorah Mormont ist schon vor zwei Episoden gestorben, weisch no?)



#GameofThrones

When you don’t have to deal with this shit anymore pic.twitter.com/YIWD8IxkSK — kinia mormont (@lovemeimfab) May 13, 2019

«Wenn die Entwicklung der Figuren über sieben Staffeln hinweg ignoriert wird und Jaime ziemlich genau da landet, wo er angefangen hatte.» (Plus: Marvel-Fans haben den besseren Saga-Abschluss spendiert bekommen.)



When 7 seasons of character development is ignored and Jaime ends up pretty much where he started #GameofThrones pic.twitter.com/INLUxZQGts — Natasja (@c0rnfused) May 13, 2019

